Na kompenzace podle pandemického zákona bude nárok od března

Uchazeči o odškodnění budou muset škodu prokázat, odpočítají se také již vyplacené kompenzace. "Pokud se někdo rozhodne požádat o náhradu škody, tak by to mělo platit od 1. března do skončení pandemického zákona. Potom mají rok, aby to předložili. Bude se to podávat na ministerstvo financí, které má šest měsíců na vyjádření," uvedl.

Babiš po ranním jednání s opozicí řekl, že výsledky vypadají nadějně. S definicí odškodnění, která byla posledním zbývajícím sporným bodem, souhlasí všechny strany s výjimkou SPD.

"Podá se jeden pozměňovací návrh, který podepíšou předsedové všech stran kromě SPD. Na základě toho by to mohlo být schváleno," uvedl Babiš. Opozice podle něj tvrdí, že by neměl být problém ani se schválením předpisu v Senátu, kde nevládní strany tvoří většinu.