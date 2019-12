Na Moravě demonstrovaly stovky lidí, žádaly demisi Babiše

Protestní akce za odstoupení Andreje Babiše, které svolal spolek Milion chvilek, se dnes komnají po celé zemi s výjimkou Prahy a krajských měst. V úterý večer se lidé znovu sejdou v Praze, ve čtvrtek se demonstrace přesunou do 13 krajských měst.

Petr Novotný za organizátory demonstrace ve Vyškově uvedl, že akce v předvánočním čase nemá být vyhrocená, naopak, že je příležitost ukázat, že právě účastníci setkání jsou ti, kteří jsou slušnější a kultivovanější. Projevy i proto byly prokládané zpíváním koled. Novotný uvedl, že nelze přistoupit na to, že se někdo nechá zvolit a pak se "utrhne ze řetězu. A nedělá to, co slíbil, ale dělá ošklivé věci".

Organizátoři dali slovo i lidem z davu. "Jsem tady proto, že mám tři malé děti a že si pro ně přeji lepší vládu, lepší budoucnost a ne trestně stíhaného premiéra," uvedla jedna z oslovených žen.

Lidé se sešli v Kostelní ulici v 18:00, podstatně více jich ale mělo v ten samý čas zájem o koncert skupiny Premiér, která své songy hrála na nedalekém Masarykově náměstí jako součást vánočního programu. Novotný uvedl, že skupina Premiér na náměstí v 18:30 skončí. U premiéra Babiše se to ale zatím nestalo.

Demonstrace proti premiérovi se dnes konaly i v dalších jihomoravských městech, například v Kyjově, Mikulově, Zbraslavi u Brna, v Ivančicích či v Kuřimi. Také v Moravském Krumlově, kde se podle zpravodaje ČTK sešlo asi šest desítek lidí.

Spolek Milion chvilek a jeho příznivci už řadu měsíců požadují na demonstracích i formou petic demisi premiéra či zastavení státních zakázek a dotací pro holding Agrofert. Chtějí také hájit nezávislost justice i médií. Tvrdí, že Česko nemá mít v čele vlády politika, který je podle nich ve střetu zájmů a stále čelí trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Babiš respektuje právo lidí demonstrovat, odstoupit nehodlá. Všechna obvinění odmítá.