Na odkladu hlasování o pandemické novele se koalice podle Fialy předem dohodla

Sám se bude snažit dorazit včas z Bruselu, a to i kvůli jednání o rozpočtu, u kterého by měl předseda vlády být. Dolní komora o odkladu hlasování rozhodla po mnohahodinovém jednání dnes nad ránem. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura označili postup vládní koalice za blamáž, když podle nich neměla 101 poslanců nezbytných pro přehlasování Senátu.

Fiala novinářům řekl, že šlo o součást strategie, jak odblokovat jednání Sněmovny. "Byli jsme domluveni tak, že stanovíme pevnou hodinu hlasování na pátek, tak to také kolegové udělali. Všichni vědí, kdy se bude o zákonu hlasovat," uvedl. Dosažení přítomnosti 101 poslanců není podle premiéra v době, kdy cestují a jsou také nemocní, automatické. V plném obsazení má koalice 108 z 200 poslanců. "Chceme, aby měli možnost být fyzicky na místě, já sám budu dělat vše pro to, abych se stihl vrátit z Bruselu, nejen kvůli hlasování, ale i kvůli tomu, že by premiér měl být přítomen hlasování o rozpočtu," konstatoval.

Před hlasování o novele Sněmovna dospěla po více než 37 hodinách od úterního zahájení jednání. Debata o samotné předloze zabrala 6,5 hodiny. Mnohem déle pak trvalo schvalování návrhu programu schůze kvůli rozsáhlým obstrukcím SPD, kterými se Okamurovo hnutí snažilo projednání pandemické novely oddálit.

Odročení hlasování o předloze navrhl předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Uvedl, že její projednávání vyvolalo značné věcné, ale i emotivní kontroverze a koalice se shodla na tom, že by "nebylo vhodné hlasovat v brzce ranních hodinách". Výborného návrh na přerušení projednávání pandemické novely do pátku 13:00 a na stanovení stejného času pro hlasování o ní Sněmovna schválila hlasy 97 ze 161 přítomných poslanců, proti jich bylo 64. Dolní komora následně rozhodla hlasováním také o přerušení schůze.

Dohodu o tom, že se hlasování uskuteční mimo noční hodiny, potvrdili ČTK šéfové všech pěti koaličních poslaneckých klubů. Byla podle nich i s hnutím ANO, což ale Schillerová popřela. Koaliční politici tvrdí, že pokud by nebylo předem jasné, že se o pandemické novele nebude hlasovat dnes, dostatečný počet poslanců k přehlasování senátního veta by vládní tábor v jednacím sálu měl.

"Všichni věděli, že jsme od počátku hlásili, že budeme hlasovat v nějaké normální denní hodině. Nenecháme se tu školit SPD, ve kterou noční chvíli podle objemu jejích obstrukcí bude hlasování. Poslanců jsme měli mnohem více než opozice," napsal ČTK šéf klubu ODS Marek Benda. "Na tom, že se nebude meritorně hlasovat v noci, jsme se dohodli i s hnutím ANO. Je opravdu trapné, že to pak vytýkají a dělají z toho mediální hru. My bychom 101 dohromady dali, ale pokud něco řekneme, tak za nás takové slovo platí," doplnil předseda klubu STAN Josef Cogan.

S dohodou byli podle Výborného obeznámeni Schillerová i šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO). "Nic proti tomu nenamítali," řekl ČTK. Postup koalice je podle něj plně v souladu s jednacím řádem. "Šlo o předem domluvený postup mezi koalicí a opozicí, aby byl termín hlasování předvídatelný a nemuseli se zde držet přes celou noc třeba poslankyně, které mají malé děti, nebo naopak kolegové v pokročilém věku," sdělil ČTK šéf klubu Pirátů Jakub Michálek. "Dopředu jsme byli domluveni, že dojde-li na toto velmi důležité hlasování v průběhu noci, navrhneme stanovení termínu hlasování na jednání ve dne," potvrdil předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Schillerová v reakci pro ČTK napsala, že taková dohoda nebyla. "Koalice nám to oznámila jako hotovou věc," sdělila. Na podstatě věci to podle ní nic nemění. "Koalice by si měla umět zařídit 101 hlasů v momentě, kdy se jde hlasovat pro ně tak důležitá věc. Což nezvládli, neměli lidi. Jediná dohoda byla, že se během noci nebudeme vzájemně překvapovat procedurálními návrhy. A to jsme dodrželi," uvedla šéfka klubu ANO.

Podle tabulky hlasování o odkladu termínu chyběli s omluvou vedle Fialy například ministryně obrany Jana Černochová (ODS), vicepremiér Vít Rakušan (STAN) či lidovec Pavel Bělobrádek. Nehlasovali ani ministři spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) či financí Zbyněk Stanjura (ODS) a školství Petr Gazdík (STAN).