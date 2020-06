Na politickou scénu vstupuje nové hnutí Idealisté.cz. Kritizuje Babiše i opoziční strany

"Máme ambice působit jako celostátní hnutí, chceme začít na regionální úrovni," uvedl bývalý starosta Tišnova Jan Schneider (dříve ČSSD), který jako jihomoravský lídr hnutí kandiduje za koalici Spolu pro Moravu, v němž jsou zastoupeni i Zelení, TOP 09, Moravské zemské hnutí a Liberálně-ekologická strana. Hnutí se podle Schneidera chce soustředit na sociální otázky, dostupnost bydlení, řešení klimatických změn nebo zajištění dostupných a kvalitních veřejných služeb, mezi něž zařadil veřejnou dopravu, péči o seniory a zdravotnictví.

JDEME DO TOHO!



Obrana demokracie, proevropského směřování, životního prostředí a podpora vzdělávání nebo dostupného bydlení. To jsou věci, kvůli kterým do toho jdeme. Nikdo jiný to za nás neudělá. Je to na nás.



Pojďte do toho s námi.#Idealisté #Volby pic.twitter.com/LnXOqQzyxf