Na Pražském hradě probíhá schůzka ústavních činitelů, řeší se diplomacie

Hlavní pozornost se bude věnovat především vztahům s Čínou. Politici by měli probrat například dopis čínské ambasády ke zvažované cestě bývalého šéfa horní komory Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. Dopis ostře kritizoval například nový předseda Senátu Miloš Vystrčil. ODS avizovala, že by Vystrčil mohl na schůzce navrhnout, aby Česko požádalo Čínu o výměnu jejího velvyslance. Návrh by podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vystrčil chce zároveň s ústavními představiteli probrat svou případnou návštěvu Tchaj-wanu.

Ústavní činitelé by měli na schůzce projednat i otázku brexitu, situaci na Blízkém východě a západním Balkánu nebo euroatlantické vztahy.

Schůzky se kromě Zemana, Babiše a Vystrčila zúčastní také předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zhruba po půl hodině jednání by je měli doplnit ministři zahraničí Tomáš Petříček, vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO).