Na pražském magistrátu zavlála historická běloruská vlajka

"Stojíme za svobodným Běloruskem. Praha je útočištěm mnoha azylantů, kteří zde našli bezpečné zázemí pro život," uvedli radní na twitteru hlavního města. Na přiložené fotografii je s vlajkou radní Hana Třeštíková (Praha Sobě), náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09) a radní Vít Šimral (Piráti).

— Hlavní město Praha (@PrahaEU) August 17, 2020

O víkendu se v Praze konaly dvě demonstrace, na kterých účastníci vyjádřili solidaritu s demonstranty v Minsku a dalších běloruských městech. Sobotního protestního pochodu se v hlavním městě zúčastnily zhruba čtyři stovky lidí, na nedělní shromáždění na Staroměstském náměstí dorazila zhruba tisícovka lidí. Tisíc lidí přišlo také na nedělní demonstraci v Brně. Akce organizovali čeští občané spolu s Bělorusy, z nichž mnozí odešli v minulosti ze země kvůli režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že Evropská unie musí povzbudit Bělorusy, aby se nebáli uskutečnit sametovou revoluci v modelu listopadu 1989. Svoji roli podle něj musí hrát země visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s pobaltskými zeměmi. Není podle něj možné, aby se v Bělorusku stalo něco podobného jako na Krymu nebo v roce 1968. Odkazoval na ruskou anexi ukrajinského poloostrova v roce 2014 a vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Česká vláda se dnes nebude situací v Bělorusku zabývat, Babiš o věci debatuje s evropskými lídry.

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách 9. srpna získal dosavadní prezident Lukašenko 80,1 procenta hlasů, opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská skončila s 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již týden zmítají masové protesty. Cichanouská se uchýlila do Litvy kvůli obavám o svou bezpečnost, a zřejmě i pod nátlakem bezpečnostních sil. Dnes Cichanouská prohlásila, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.