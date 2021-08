Na program COVID Nepokryté náklady budou třeba další čtyři miliardy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na program COVID Nepokryté náklady budou podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které dotační titul připravilo, potřeba další čtyři miliardy korun. Celkový rozpočet na obě výzvy by měl dosáhnout 11,2 miliardy korun. Stav realizace programu by měla dnes projednat vláda. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici.