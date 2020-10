Na vládu se snesla kritika: Restrikce jsou vysvětlovány složitě. Feri navrhl řešení

Feri poukazoval na to, že restrikce jsou psány právnickým jazykem a mohou působit i výkladové potíže. Míní, že by měla vzniknout webová stránka, na níž by byla popsána lidsky i s konkrétními příklady.

Po půl roce by vláda mohla začít konečně připravovat web s rozumně a prakticky vysvětlenými dotazy. Těším se na zítřejší jednání s premiérem a @vdzurilla na Úřadu vlády a snad se to konečně hne. pic.twitter.com/S8W26GgtX0 — Dominik Feri (@DominikFeri) October 22, 2020

"Určitě to má moji podporu," řekl Babiš a nabídl Ferimu schůzku. Podle premiéra by bylo dobré komunikaci s veřejnosti "polidštit". Babiš ale také uvedl, že na úřadu vlády nejsou schopni něco takého řešit.

Ministerský předseda připustil, že komunikace záležitostí kolem nového typu koronaviru je slabá stránka vlády, spěje však podle něho k lepšímu. Poukázal na twitterový účet ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO).

"Odpovídá na dotazy a má to nejlepší ze všech ministrů," soudí. Babiš také pochválil Feriho informování na Instagramu. "Co jste udělal vy, měl udělat (ministr školství Robert) Plaga (za ANO)," podotkl Babiš.

Ministerský předseda také čelil požadavku předsedy hnutí STAN Víta Rakušana na zveřejňování dat ohledně infekce a dalších plánů vlády. "Chcete od nás, abychom řekli dopředu, co bude. To neví nikdo," komentoval to Babiš.