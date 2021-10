Na volby půjde v příštím roce více než miliarda korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výdaje na volby ze státního rozpočtu vzrostou v příštím roce proti letošku o víc než polovinu. Zatímco letošní rozpočet počítá s částkou 697 milionů, v příštím roce to má být až 1,1 miliardy korun. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Voliči budou v příštím roce vybírat své zástupce do třetiny Senátu a také nové komunální zastupitele.