Nacher skončí ve funkci šéfa zastupitelů ANO, chce se víc věnovat práci poslance

"Své rozhodnutí jsem již sdělil kolegům v zastupitelském klubu. Skončit jsem se rozhodl z časových důvodů a také se chci v následujícím roce více věnovat práci v Poslanecké sněmovně. Nadále zůstanu řadovým zastupitelem," řekl Nacher.

Kdo jej ve funkci předsedy zastupitelů nahradí, zatím není jasné. Podle Nachera by to mohl být pražský zastupitel a zastupitel Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). "Je to jeden z kolegů, který byl v zastupitelstvu již v minulém volebním období a má zkušenosti," uvedl Nacher.

Nacher se stal předsedou zastupitelů ANO na magistrátu na začátku října 2018. Před volbami v témže roce měl být volebním lídrem ANO v Praze, ale nakonec jej z iniciativy předsedy hnutí Andreje Babiše vystřídal podnikatel Petr Stuchlík. Ten nakonec na mandát zastupitele rezignoval.