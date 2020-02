Nacistická propagace? Buďte rád, že jste nedostal přes d***u, nadávalo se u Jílkové

Mezi hlavními hosty vystoupili Jan Bartošek, poslanec KDU ČSL, Pavel Kamas, spolumajitel nakladatelství a vydavatel knihy Jedovatá houba, Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje (ČSSD), Tomáš Pecina, justiční aktivista, Alexandr Tomský, nakladatel a politolog a Josef Antoni, programátor z Českého Krumlova.

Moderátorka Jílková vyzvala programátora Antoniho, aby objasnil, proč za součást svobody, za níž generace jeho rodičů cinkala klíči, považuje i možnost koupě propagandistické nacistické knihy hanobící Židy. "To je ta svoboda, která by vám chyběla?," zeptala se. Ten jí odpověděl, že je v knihkupectvích jasně deklarováno, že se jedná o artefakt z doby Nacistického Německa mající výpovědní hodnotu, a že je pouze na rodičích, zda jej dítěti koupí nebo ne. Politolog Tomský namítl, že se jedná o jasně nenávistnou literaturu, a že splňuje skutkovou podstatu hanobení národa.

"Pane Kamasi, vy se smějete!," obrátila se Jílková na vydavatele Jedovaté houby. "Čeho jste chtěl docílit distribucí takové knihy?!," dotázala se ho. Pomalu a jistě se schylovalo ke konfliktu. Kamas hovořil v tom duchu, že si každý může udělat vlastní názor, a že by se na rozdíl od Jílkové, která by se při citování z Jedovaté houby pozvracela, zasmál. "Vy se tomu smějete?!," pohoršila se Jílková. "Za břicho jsem se popadal, když jsem to lektoroval," nenechal se Kamas vyvést z míry.

Knihami to začíná, plynovými komorami končí?

Poslance Bartoška to naštvalo a oponoval, že se přesně takové rozvolňování hodnot stálo na počátku plynových komor. Kamas se smál a Bartošek se vysloužil potlesk z publika. "Nedávno jsem byl v Iráku! Tímto způsobem Islámský stát označoval křesťany! Všechno má svůj začátek. Je jenom otázka času, kdy se najde nějaký magor, a označí vás, vás a řekne, že jste nepohodlný," ukázal Bartošek logo ISIS. Veřejnost opět podpořila lidovce bouřlivým tleskáním, a to z obou stran tábora.

Kamas opět padl v nemilost Jílkové, kdy byl zahnán do kouta, a musel vysvětlovat, co konkrétně mu na Jedovaté houbě přijde legrační. To nenechalo lhostejným Pecinu, který se do toho pokusil vložit. Jílková jej neustále přerušovala. "Smích je emoce. Uklidněte si svého hosta, protože patrně má nervový tiky!," uzemnila ho a dala prostor hejtmanovi Bernardovi. "Je to mimořádné svinstvo, co jste udělal!," zlobil se Bernard. "Vy už se těšíte, až budu sedět v base, že jo?!," kopal kolem sebe Kamas.

Hovořilo se pak o slabosti demokracie bránit se zničení sebe sama, o nebezpečí opakování genocidy a světových válek a o pomyslné salámové metodě, kdy všechno začne pouhými texty, a skončí pochody v černých uniformách a kožených botách. "Židé jsou národ vrahů. Se stejnou surovostí a krvežíznivostí, jakou vraždí zvířata, vraždí i lidi! To dokazují i rituální vraždy, které páchají na chlapcích a dívkách," odcitoval Bernard pasáž z Jedovaté houby a ukázal ilustrační karikaturu Židů.

Pecina poukázal na to, že bychom neměli hovořit současně o hrnečcích se zločinci jako je Kájínek nebo jako je Hitler a Stalin. Pak vysvětlil, že ústava jasně stanoví, za jakých podmínek lze omezovat svobody projevu. Jedná se buď o případy stanovené zákonem, anebo o bezprostřední ochranu práv a svobod druhých. On sám Jedovatou houbu považuje za naprosto odpornou literaturu, ale poplatnou své době, a navíc poučnou pro čtenáře. Ti si mohou udělat obrázek o tom, jak se dříve manipulovalo s veřejným míněním, a srovnat si to s dneškem. Kamas vyjádřil názor, že se lidé už poučili, a že jsou díky internetu schopnější kritičtějšímu myšlení.

Buďte rád, že vám někdo nerozbil držku!

Historik z řad publika varoval před tím, že se jedná o dětskou knížku, a že děti by měly být ušetřeny reklamě a politické propagandě. Nacistům už tehdy šlo o to ovlivnit děti, které jsou v tomto směru velmi náchylné. "Můžete být rád, když někdo nevstal, a nerozbil vám držku!," reagoval na Kamase smějícího se plynovým komorám. Publik mu zatleskalo. "Já jsem smál jenom tomu, jak to tady bylo prezentováno!," bránil se Kamas. Následovala hádka, do které vstupoval i Pecina. "Vy jste jako nějaký jeho mluvčí! Že se někdo směje plynovým komorám je jen jeho vizitka," skočila mu do toho Jílková.

Bartošek ukázal právní pokrytí nenávistných projevů. Nejtvrdší přístup razí Německo. Slíbil, že jako poslanec prosadí, aby přechovávání, distribuce, export a import Kamasových knih bylo trestným činem. "To radši prodávejte pornografii," usadil ho lidovec. Podle Antoniho se ale jedná jenom o historický artefakt, nikoliv projev rasismu. Jílková se pak snažila z Kamase dostat, proč tak strašně rád vydává nacistickou literaturu. "Proč nikdo nezmiňuje jeho nabídku míru?," odcitovala jeho obhajobu Adolfa Hitlera. Argumentoval jednostranností podávaných informovaností. Pecina do toho neustále skákal.

I Bible a Korán vyzývají k vraždění

Bernard vyjádřil obavy, že Kamas tomu věří, a ještě na tom vydělává. Jílková předala mikrofon Urbanovi z řad veřejnosti. Ten řekl, že podle jeho názoru kontroverzní knížka nevyšla v roce 1938, nýbrž o pět let dříve. Pak následně hovořil o USA, v nichž je svoboda projevu bezbřehá. "Cinkal jsem klíči a myslel jsem, že kromě McDonaldu a Coca Coly toho budeme mít více," dopověděl. Diskuze se následně stočila k hrnkům. Začalo to Hitlerem a dnes už jsou s Eichmannem. Ke slovu se dostal Jakub ze Satanovy komunity, který poukázal na to, že i v Bibli a Koránu jsou pasáže vyzývající například k vraždění cizoložnic a homosexuálů, a přitom je nikdo nezakazuje, ba dokonce jsou přístupné i dětem.

"Vy dáváte tyto knihy na úroveň antisemitské literatury?," podivila se Jílková. Bylo jí odpovězeno, že ano. Debata se nicméně opět vrátila k hrnkům. Německého velvyslance například zděsilo, když přišel do styku s gumovými maskami Hitlera. Rozhořčení vyjádřilo i izraelské velvyslanectví. Tomský citoval pasáže z Kamasových webových stránek, který například mluví o rasové čistotě národa. "Tohle je absurdita největšího druhu a do slušné společnosti rozhodně nepatří!," zuřil politolog. S USA se nemůžeme srovnávat, protože ty byly založeny na základě zbožnosti a slušnosti, a tudíž si mohou dovolit absolutní svobodu.

Následně vyzval muž z publika Bartoška k zákazu srpu a kladiva, který ho pobuřuje. Ten odpověděl, že s ním souhlasí, neboť nacisté i komunisté jsou podle něj stejní zločinci, a měli na svědomí miliony lidských životů. Kamas pak vyjádřil rozhořčení, že je v parlamentu neustále zastoupená KSČM. Jílková připomněla, že se ta strana od své minulosti distancovala. Pán z publika připomněl, že nelze argumentovat judikátem povolujícím Mein Kampf, protože NSDAP už neexistuje. Poslední zástupce veřejnosti ještě poukázal na to, že antisemitská literatura může mít naučný charakter, protože ukáže, jak snadno se dá s lidmi manipulovat.