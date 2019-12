Nagyová, Tuhý, Chovanec... Robert Šlachta odhalil drsné zastrašování

Šlachta přiznal, že je spousta věcí, které by dnes udělal jinak. V jednotlivých kauzách by například fungoval jinak, podával jiné mediální prezentace.

"Určitě jde o tiskovou konferenci ke kauze Nagyová. Sami jsme netušili, jakým způsobem je prezentovat. Prezentovali jsme je stejně, jak byly do roku 2008 prezentovány. A do současné doby je nám to kladeno za vinu," uvedl například pro Českou televizi.

Podle svých slov se nyní bude se snažit vysvětlit, co bylo podstatou kauz, toho, že je lidé zpracovávali a šli do ohrožení a rizika. Podle něj jsou například policisté zastrašováni, aby některé kauzy už nedělali.

"Nebudou v ní žádné utajované informace. Budeme popisovat jenom to, co jsme prožívali, proč jsme do kauz šli a že to nespočívalo v kabelkách a zdanění, které se uvádějí," dodal.

Sám nepopírá, že se možná vydá na dráhu politiky. Nevylučuje ale ani, že se z něj stane spisovatel. Podle něj bude záležet zejména na veřejnosti. Prozradil také konečně, co ho vedlo k tomu, že se rozhodl odejít do civilu.

"Poslední reorganizace v roce 2016, zrušení ÚOOZ a sloučení útvarů je pro mě takový spouštěč. Očekával jsem sliby architektů reorganizace pana Chovance, Tuhého a Laubeho s tím, co se všechno zlepší," uvedl.