Nakažených koronavirem v ČR je 18, navrátilci z Itálie budou v karanténě

"My jsme sem přišli a byly plus tři případy, teď už je plus šest. Musíme to rychle zanalyzovat, odkud je ten přenos, kdo to je, a dělat všechno pro to, aby se to nešířilo," řekl premiér Andrej Babiš. Dva z nově potvrzených případů na onemocnění COVID-19 jsou z Ústeckého kraje. Lidé byli na stejném lyžařském zájezdu jako první nakažený muž z Děčína.

Hygienici v současné době vyhledávají všechny kontakty lidí, jejichž vzorky byly na nákazu pozitivní. "Vyžaduje to opravdu vysoké kapacity hygienické služby. Doufám, že v této etapě jsme to schopni trasovat do nějakého podobného čísla. Protože pokud by epidemie byla masová, byly by to stovky, tak je logické, že by už nebylo možné všechny kontakty trasovat," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V Německu podle něj dokázali sledovat kontakty u prvních 100 nakažených, dál kapacity nestačily.

Aktuálně ke #COVID19 v ČR: V tuto chvíli je potvrzených již 18 pozitivních případů tohoto onemocnění. Pro další vývoj sledujte náš Twitter a taky webové stránky https://t.co/U1I6vqi9Cy — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 6, 2020

Podle Prymuly jsou v Evropě čtyři země, kde se nákaza šíří nekontrolovaně, a to Německo, Španělsko, Francie a především Itálie, kde je v současné době asi 16.500 Čechů.

"Je zřejmé, že musíme být připraveni zejména na to, abychom měli dostatek ventilovaných lůžek, protože v Itálii prošlo jednotkami intenzivní péče 350 lidí," řekl Prymula. Lůžka s ventilátory jsou potřebná pro pacienty, kterým se rozvinou komplikace, například těžký zápal plic nebo dechová nedostatečnost.

"Najedeme na systém, který bude podobný jako v ostatních zemích. Případy, které jsou pozitivní, ale jejich klinický průběh je naprosto nezávažný, budou izolovány v domácích podmínkách. V nemocnicích budou případy, které budou vyžadovat péči," dodal náměstek.

Do čtvrtka bylo prokázáno 12 případů, u jednoho dalšího vyšel pozitivně test v soukromé laboratoři a čekalo se na jeho potvrzení z Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu. Z 12 nakažených do čtvrtka byli tři cizinci a lidé z Prahy a Ústeckého kraje.

Lidé se musí po návratu z Itálie hlásit lékaři, budou v karanténě

Lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od soboty vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. V mimořádném opatření, které má zabránit šíření nového koronaviru, o tom dnes rozhodlo ministerstvo zdravotnictví, řekl novinářům Babiš. Lékařům ministerstvo nařídilo, aby u všech těchto lidí rozhodli o dvoutýdenní karanténě, uvedl Babiš. Podle vlády je aktuálně v Itálii asi 16.500 Čechů.

Lidé v karanténě budou mít nárok na nemocenskou. "Za porušení karantény hrozí podle zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun," řekl premiér. Lékař bude oprávněn karanténu prodloužit, dodal Babiš. Současně vyzval zaměstnavatele, aby zaměstnancům vycházeli vstříc a domluvili se s nimi na práci z domova.

Stát je podle Babiše připraven obratem vytvořit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů v souvislosti s opatřeními, které kvůli koronaviru vyhlásil.

Pacientka v ústecké nemocnici je prvním případem nákazy v ČR

Pacientka v ústecké Masarykově nemocnici je prokazatelně prvním případem, který se nakazil novým typem koronaviru na území Česka. Žena narozená v roce 1953 se nakazila od syna, který byl lyžovat v Itálii a leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Žena chce ale zůstat hospitalizovaná v Ústí. ČTK to dnes řekla ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. O jejím převozu do Prahy se v posledních dnech spekulovalo.

"Je to první komunitní nákaza," uvedla Šimůnková. Stav ženy je podle Šimůnkové dobrý. V Masarykově nemocnici jsou čtyři pacienti s onemocněním COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru.

Hygienici v Ústeckém kraji začnou s domácími odběry s podezřením na nákazu od soboty. Pokud se lidé vrátí ze zahraničí a budou mít příznaky akutního onemocnění dýchacích cest, hygienická stanice nahlásí jejich adresu záchranné službě a ta k nim přijede. Vyjíždět k těmto lidem budou záchranáři dvakrát denně. "To znamená, že když někdo zavolá odpoledne, tak druhý den k němu přijede odběrová služba. Když se někdo ozve v noci, tak k němu přijede následující den odpolední směna," popsala Šimůnková. Domácí odběry mají co nejvíce omezit styk těchto osob s dalšími lidmi.

V karanténě je v regionu k dnešnímu dni 70 lidí, kterým domácí pobyt nařídila hygiena. Podle odhadu hygieniků jsou z preventivních důvodů na základě vlastního rozhodnutí doma další desítky obyvatel Ústeckého kraje.