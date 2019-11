Nálož TOP 09: Utopí se ve vlastní bídě? Expert účtuje s novou předsedkyní

K volbě nové předsedkyně TOP 09 se vyjádřil například jeden z nejuznávanějších českých marketingových expertů Jakub Horák, který má sám s politickými stranami své zkušenosti.

Ten tvrdí, že volba vedení TOP 09 byla "volba z tý bídy v jaký Topka je." Dodal, že Pekarová Adamová je podle něj sice chytrá, jeho ale jako politička ničím neoslovuje.

"Ale připouštím že mě by jako konzervativního šovinistu jen velmi těžko oslovila jakákoli žena, tak třeba mladší generace jo. Co se hraběte Czernina týče – to je milý muž, který je zcela odtržen od reality. Proto ho tam Kalda nepochybně chtěl," napsal dále na sociální síti.

Co však jeho osobně na celé straně nejvíce mrzí je podle jeho slov budoucnost enormního množství zajímavých a chytrých lidí, které ve straně potkal.

Novou předsedkyni nešetřil ani zastupitel Berouna a někdejší lídr kandidátky Svobodných Luboš Zálom. Ten uvedl, že mu je jedno, že má Pekarová Adamová na ruce vytetováno něco arabsky. "Není hrozné, co má na ruce, ale co má v hlavě. Např. naprosto šílenou představu o tom, že bychom měli přijmout euro," napsal na sociální síti.



Ostatně i sám čestný předseda strany Karel Schwarzenberg přiznal, že nová předsedkyně zcela nereflektuje jeho postoj a názory. "Sněm Top 09 byl tentokrát zajímavější, než stranické sjezdy obyčejně bývají. Bylo to dáno tím, že jsme měli dva rovnocenné kandidáty. Mladší generace, kterou reprezentuje Markéta Pekarová Adamová, má lehce odlišný názor na směřování TOP 09 a je pro liberálnější chápání politiky," uvedl.

Pekarová Adamová povede TOP 09 příští dva roky a delegáti pražského sněmu jí dali přednost před senátorem Tomášem Czerninem, kterého následně zvolili prvním místopředsedou.

Nová předsedkyně ale přesto neuspěla s částí "svých" kandidátů na řadové místopředsedy. Delegáti totiž nezvolili jejího předchůdce Jiřího Pospíšila. Z nejužšího vedení strany vypadl také někdejší poslanec Marek Ženíšek.