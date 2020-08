Opozice rok před volbami spojuje síly. Rýsují se nová spojenectví

"Na rozdíl od jiných si myslím, že by neměly vzniknout dva alternativní bloky. Jestli vznikne jeden konzervativní a druhý liberální blok, tak se Babiš nedá porazit. To je prosté. Musí vzniknout jediná alternativa. Nejlepší by bylo, kdyby vznikla národní fronta Antibabiš. Podívejte se na Slovensko a na porážku Mečiara. To byli liberálové, konzervativci, všichni dohromady. To znamená, že volič přijde a bude mít na výběr dvě věci. Buď zvítězí Babiš a bude mít dostatek koaličního prostoru mezi komunisty a SPD a ČSSD, nebo nebude,“ nechal se v interview pro CNN Prima NEWS slyšet expředseda KDU ČSL.

Zrození pomyslné národní fronty, která by se postavila proti Babišovi, ale není reálné, jelikož není v silách opozičních stran se shodnout na jedné kandidátce. Proto jsou ve hře dva bloky, a to Česká pirátská strana-STAN a ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

"Co se týče názoru Pavla Bělobrádka, tak jakkoliv by byl velký společný blok na první pohled ideální, je třeba vnímat realitu,“ vyjádřila se k současné politické situaci předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle předvolebních průzkumů to momentálně vypadá, že by potenciál získat více hlasů mohly naplnit dva bloky, které by ale byly po volbách schopné spolupracovat ve vládní koalici.

"Další reálná překážka takovému společnému bloku je i neochota některých stran, zejména se tím netají Piráti, jej utvořit. Takže takhle je to jen teoretická možnost,“ dodala lídryně opoziční strany.

Spolupracovat s Piráty kupříkladu nezamýšlí současný předseda občanských demokratů Petr Fiala. "Po krajských a senátních volbách bude čas na podobné úvahy, ale již dnes lze například vyloučit předvolební koalici s Piráty. To není nic proti nim, ale já věřím na koalice s programovými pozitivními průsečíky, ne na pravolevé skládačky,“ objasnil důvod svého postoje s poznámkou, že by se volby neměly výhradně týkat současného předsedy vlády a "jeho neschopné vlády", nýbrž i toho, co ODS sama nabízí. "Ať už sami, nebo v koalici,“ uzavřel Fiala.

Sjednotit strany není ale vůbec jednoduché. Ačkoliv se jejich předsedové na něčem domluví, musí s jejich záměrem vyjádřit souhlas ještě i širší vedení. Třeba u Pirátů bude mít v tomto směru hlavní slovo celostátní fórum, jehož se může účastnit každý člen strany.

Pokud jde o KDU ČSL, tak zde hraje hlavní roli celostátní konference, případně sjezd. Celostátní konference je v řadách lidovců nejvyšším orgánem mezi sjezdy a disponuje 87 členy. Hlasování na sjezdu se ale zúčastňuje ještě více křesťanských demokratů. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční příští rok na podzim.