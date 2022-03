Nastává období tvrdé mocenské politiky, rozhodovat bude síla, míní Vondra

Řekl také, že otevřenou náruč pro ukrajinské uprchlíky je potřeba udržet i do budoucna. Je přesvědčen, že pro Českou republiku bude pozitivní, pokud se zde ukrajinští uprchlíci rozhodnou zůstat i pokud odejdou zpět na Ukrajinu.

"Probouzíme se do multipolárního světa, do světa tvrdé reálné mocenské politiky, kde bude rozhodovat síla, tvrdá soutěž o zdroje, často bez pravidel, a to buď přeroste v nějaký konflikt, nebo se najde nějaká rovnováha, která tomu konfliktu zamezí," řekl Vondra. Pro Českou republiku není takový vývoj dobrý, protože jako malý stát lépe prosazuje své zájmy ve světě, který hraje podle pravidel. "Míříme k Jaltě, Vídeňskému kongresu a něčemu podobnému," řekl s odkazem na konference, na kterých si v minulosti mocnosti rozdělovaly sféry svého vlivu.

Ohledně pomoci Ukrajině česká vláda podle Vondry "dělá dost", může ale ještě víc. "Ve vztahu k Ukrajině musíme dělat vše, co je v našich silách, aby se splnil cíl, že se nějak udrží, včetně dodávek zbraní," poznamenal.

Podle Vondry bude muset Česko přehodnotit svůj postup například při nákupu vojenského materiálu nebo v jaderné energetice a musí se rozhodovat strategicky. Při podobných nákupech podle něj nyní nebudou platit žádná pravidla. "Kdo bude postupovat podle soutěží a pravidel, bude na konci fronty, takže nedostane nic, protože výrobní kapacity jsou limitované," řekl.

Vyslovil se pro udržení otevřené náruče pro Ukrajince za každou cenu, i když budou mít lidé "hlouběji do kapsy". "Nevíme, jestli zůstanou, nebo odejdou. Ale obojí je pro nás dobře," řekl.