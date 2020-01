Nával do rad ČT a ČRo. Zájem o post má téměř 120 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do rad Českého televize a Českého rozhlasu chce zhruba 120 lidí. Do sněmovní volby šesti členů Rady ČT organizace přihlásily devět desítek kandidátů a do volby dvou členů Rady ČRo tři desítky adeptů. Vyplývá to z dnešních informací, které ČTK získala ve Sněmovně. Oprávněné organizace mohly předkládat návrhy kandidátů do pondělní půlnoci.