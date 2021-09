Návrh Maláčové na krizové ošetřovné se už pravděpodobně nestihne přijmout

Maláčová v pondělí na tiskové konferenci sociálních demokratů oznámila, že vládě předloží návrh na zavedení krizového ošetřovného kvůli lokálnímu uzavírání škol. Novela, která počítá se zvýšením dávky a prodloužením jejího vyplácení, je na vládním webu. Připomínky k ní je možné podávat do pátku 1. října, teprve pak se normou může zabývat kabinet. Volby začnou 8. října. Vláda a Sněmovna by tak musely návrh schválit v posledním předvolebním týdnu. Ministerstvo práce v podkladech navrhuje, aby dolní komora přijala novelu hned při prvním projednávání. Poslanci by se ale museli sejít na mimořádné schůzi. Ve Sněmovně se mají sice konat dvě, do jejich programu ale není možné jiné body přidávat. O svolání dalšího mimořádného zasedání by muselo požádat nejméně 40 zákonodárců. Šéf Sněmovny pak schůzi svolává nejpozději do deseti dnů. Poslanci se musí o konání dozvědět nejméně pět dnů předem.

Kvůli nastaveným lhůtám tak podle expertů návrh představuje spíš předvolební tah. Podle novely by se mělo pobírání ošetřovného při nařízeném uzavření tříd či škol prodloužit z devíti dnů na celou dobu karantény. Dávka z nemocenského pojištění by se měla zvednout ze 60 na 80 procent redukovaného základu výdělku. Denní částka by nesměla být nižší než 400 korun. Ošetřovné by se neposkytovalo za dny prázdnin či ředitelského volna. Doplácelo by se zpětně za období od začátku školního roku, tedy od 1. září. Krizové ošetřovné by pobírali i lidé, kteří by se starali po případném nařízeném uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb o handicapované blízké. Na peníze by měli mít nárok i takzvaní dohodáři, vyplývá z novely. Podobná pravidla platila už v minulém a předminulém školním roce.

Krizové ošetřovné by se podle návrhu Maláčové mělo vyplácet jen do konce prvního školního pololetí, tedy do konce ledna. Ministerstvo v podkladech uvádí, že počty nakažených rostou, proto je potřeba se na případné lokální zavírání škol připravit. Podle autorů novely by se mohlo vyplácet měsíčně asi 2000 dávek a na prodloužení a navýšení ošetřovného na pět měsíců by bylo potřeba 303 milionů korun. Aby změny začaly platit, musel by je po vládě a Sněmovně ještě schválit Senát a podepsat prezident.