Návrh na snížení platů ústavních činitelů? Opozice se k němu staví kriticky

Koaliční ČSSD chce v souvislosti s očekávaným hospodářským poklesem snížit platy ministrů, poslanců a senátorů. Platová základna by měla dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Nyní se platy ústavních činitelů odvíjejí od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Od ledna činí minimální mzda 14.600 korun. Pracuje za ni asi 150.000 lidí.

"To je pořád dokola, když někdo neví, čím by zaujal, navrhne, abychom se bavili o platech ústavních činitelů," komentoval návrh předseda ODS Petr Fiala. Platy poslanců by podle něj měl určovat automat, který funguje. "Je nastavený, tak ať běží. Mně to připadá jako absurdní, abychom se tím zabývali," uvedl. Až návrh uvidí, je ale ochoten o něm diskutovat.

Předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek uvedl, že Piráti už před rokem a půl navrhovali, aby se platy politiků odvíjely od průměrného platu v celé ekonomice. "Tudíž v případě, že je krize a platy se v ekonomice snižují, tak by se snižovaly i poslancům. Pokud se nepletu, tak sociální demokraté pro to nehlasovali. To je myslím dostatečně výmluvná odpověď," řekl.

Také šéf KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jeho strana prosazuje navázání platů ústavních činitelů na průměrný plat v ekonomice. "Nikoli na částce, kterou lze stanovit zákonem. To znamená, že jsme připraveni o návrhu jednat, ale vázanost na minimální mzdu nám nepřipadá správná. Ta může růst, respektive roste, bez závislosti na vývoji v ekonomice a tak by i platy rostly. Kdežto při vazbě na vývoj ekonomiky může růst, ale také klesat," vysvětlil.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura ČTK napsal, že SPD ve Sněmovně navrhovala zmrazení platů politiků od roku 2021. "Poslanci ostatních stran, včetně poslanců ČSSD, nám náš návrh hlasováním zamítli. Proč poslanci ČSSD tedy hlasovali proti?" diví se Okamura.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová varovala před "naskakováním" na snahu Maláčové odvést pozornost od problematiky ošetřovného. "Za čtyři dny se některé děti nemohou vrátit do škol a rodiče, zaměstnavatelé, ani školy doposud nevědí, zda bude nárok rodičů na ošetřovné platit i dál. Ministryně je neschopná přesvědčit své koaliční partnery z ANO, a proto vytahuje jako záchranu osvědčenou kartu - platy ústavních činitelů," napsala ČTK Adamová. S diskusí o platech nemá problém. "Včetně toho, jaké další úspory s tím spojí, ale ať neodvádí pozornost od své neschopnosti a toho holubníku, který vláda způsobila," dodala.

Podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana jsou nyní platy politiků svázány s vývojem ekonomiky. "Když klesá, budou klesat i platy. To se teď dá přirozeně čekat a je to v pořádku," uvedl. Návrh je podle něj přesně v linii vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). "Přes minimální mzdu by o platech poslanců, kteří mají vládu kontrolovat, rozhodovala vláda. A ptám se - budeme snižovat i platy státních úředníků? Budeme snižovat platy vrcholných manažerů polostátních podniků? A s tímto nápadem přichází ministryně vlády, která chce zvýšit rozpočet pro kancelář prezidenta republiky? Čirý populismus," dodal.