Návrh: Platy politiků by se mohly odvíjet od platů v celé ekonomice

Základní měsíční plat poslance a senátora by v příštím roce zůstal na letošní úrovni 90.800 korun. Základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. V roce 2022 by se pak odvíjely od toho, jaká bude letošní průměrná hrubá mzda v celé ekonomice, neměly by být ale nižší než v příštím roce. Z predikce ministerstva práce uvedené v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu vyplývá, že základní plat poslance by mohl být v roce 2022 92.600 korun

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla poslancům, že tento návrh vypracovalo její ministerstvo a projednala ho koalice. "Takový způsob podle nás lépe odráží vývoj v oblasti odměňování práce napříč celým národním trhem práce," řekl za předkladatele pozměňovacího návrhu předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.

"Tohle je krok správným směrem, aby se jako základ vzala průměrná mzda v celé ČR," řekl předseda klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Připomněl, že jeho strana pro takovýto princip hlasovala i v minulosti.

Takzvaná platová základna, od níž se pak odvíjejí konkrétní platy na jednotlivých pozicích, má do budoucna činit 2,5násobek a pro soudce trojnásobek průměrné mzdy v celé ekonomice. Pokud by ale takto stanovená platová základna v roce 2022 i v následujících letech byla nižší než v příštím roce, použil by se údaj pro příští rok. Od platové základy se pak podle zákonem stanovených koeficientů stanoví platy a náhrady v různých pozicích.

"Odhadované úspory vlivem zmrazení platových základen (a z nich vypočtených platů a náhrad) představitelů státní moci, soudců a státních zástupců by tak pro rok 2021 mohly dosáhnout téměř jedné miliardy korun," uvádí důvodová zpráva.

O pirátské novele i o pozměňovacím návrhu by poslanci mohli hlasovat již příští týden.

Na platy soudců a ústavních činitelů je v návrhu státního rozpočtu na příští rok vyčleněno 5,78 miliardy korun, zhruba o 83 milionů méně než letos. Vláda v návrhu rozpočtu uvádí, že s ohledem na poslanecké návrhy na zmrazení růstu platů ústavních činitelů nezapracovala do rozpočtu nárůst peněz na jejich platy. Peníze na ně jsou v rozpočtové rezervě, která je o jednu miliardu vyšší, než je její úroveň ze zákona. V případě potřeby by je vláda uvolnila.