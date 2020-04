Návrh vlády na podporu OSVČ? Herci jsou zklamaní, tohle vzkazují Schillerové

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterý představila plán, podle kterého vláda vyplatí osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) zasaženým šířením koronaviru jednorázově 25 tisíc korun. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Mezi podmínky patří třeba pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o 10 procent nebo minimální hrubé příjmy za loňský rok 180.000 korun.

To se ale řadě živnostníků nelíbí. Šéf podnikatelských odborů Radomil Bábek pro EuroZprávy.cz uvedl, že vláda stanovila tak komplikované a tvrdé podmínky, že na tu částku dosáhne jen opravdu velmi málo OSVČ v nouzovém stavu. „Vláda podvedla živnostníky a firmy, protože slíbila, že je podpoří a nesplnila to. A jen sociopat, zvláště je-li náplní jeho práce starost o zájmy lidí, dokáže tak lhostejně až nepřátelsky přehlížet potřeby živnostníků a malých a středních firem,“ uvedl Bábek v rozhovoru pro náš server.

Teď se oficiálně ohradili i umělci. Herecká asociace ve svém prohlášení varuje, že „Program 25“, jak vláda podporu pro OSVČ nazvala, má zásadní problémy. „Jsme rádi, že jsme z úst ministryně financí slyšeli, že se podpora bude týkat všech OSVČ – tedy i tzv. „svobodných povolání“ – jako jsou umělci, zpěváci, tanečníci, herci, grafici, architekti atp. Některé z těchto profesí naše organizace zastupuje. V současné době jsme však zklamaní z podmínek, které musí splnit tzv. OSVČ, aby se účastnil Programu 25,“ uvedl šéf asociace Ondřej Kepka.

Konkrétně poukazuje na podmínku poklesu tržeb meziročně o 10 procent. „Naše profese, a nejde teď samozřejmě jen o herce, ale třeba o scenáristy či režiséry, choreografy atp., nemají pravidelné příjmy – ba právě naopak. Honoráře se proplácejí často s mnohatýdenním zpožděním a výjimkou není odložená splatnost i několik měsíců. Podle současných podmínek „Programu 25“ tak může mít někdo štěstí, že zcela náhodu v lednu 2019 obdržel větší honorář za dlouhodobou práci – a v roce 2020 neobdržel – a naopak – někdo bude mít smůlu, že zrovna větší sumu obdržel letos v lednu. Oba dva tyto případy tak mohly být postiženy stejně „virovou krizí“, ale jeden na program dosáhne – druhý ne,“ varuje asociace.

Za ještě větší problém ale Kepka označuje fakt, že většina umělců pocítí problémy až v průběhu dubna a dalších měsíců, kdy nedojdou faktury, protože projekty byly zrušeny. „Naše profese totiž nemají klasické tržby, nedostáváme peníze ihned po provedené práci v nějaké provozovně – jako třeba kadeřnice. Ta – zcela logicky – pocítila problémy už v březnu. Žádáme tedy všechny zúčastněné, aby podmínku pro OSVČ ještě zvážili,“ vyzývají herci.

Šéf Herecké asociace proto přišel s konkrétním návrhem. „Pokud není možné odškodnit plošně všechny aktivní OSVČ (což bychom preferovali…) – při splnění těch zbývajících podmínek, které nám přijdou logické – pak by se dalo vycházet například z doložení zrušených projektů (domluvených zakázek, představení v divadle atp.). Na Herecké asociaci v rámci naší drobné podpory, kterou jsme pro členy otevřeli hned po uzavření divadel, jsme jako doklad pro získání naší podpory právě požadovali soupis zrušených projektů. Funguje to docela dobře. Děláme to formou čestného prohlášení. Mohlo by se jednat třeba o kombinaci dvou parametrů: buď pokles tržeb – to se bude hodit pro klasické živnostníky – nebo by žadatel doložil zrušené projekty,“ vysvětluje herec a režisér v jedné osobě.

V případě, že vláda návrh nezmění, bude to podle něj pro mnohé velký problém. „Pokud zůstane podpora se současnými parametry, stane se z ní zcela nespravedlivá dotace, která se naprosto mine účinkem,“ varuje Ondřej Kepka.

Šéfka státní kasy už naznačila, že podmínky pro pomoc OSVČ by se skutečně mohly změnit. „Chci vám říct, že všechny vaše reakce a připomínky k programu pro OSVČ Pětadvacítka velmi pozorně vnímám. Program musí být jednoduchý, rychlý a hlavně dostupný všem skutečně postiženým subjektům. Našim záměrem nebylo ho znepřístupnit, ale najít co nejspravedlnější model. Pokud se nezanedbatelná část zasažených OSVČ do kritérií z různých důvodů nevešla, tak spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě,“ uvedla na sociálních sítích.