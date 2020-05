Návrhy SPD na vyšší slevy a nižší daně ve vládě asi neprojde

V druhém návrhu chtějí mimo jiné zvýšit daňovou slevu poplatníkům tak, že by jim měsíčně zůstalo o 1035 korun víc. Vláda mimo jiné uvádí, že v současné době nelze s navrhovaným snížením přímé daňové zátěže pro všechny daňové poplatníky souhlasit. Stojí to v návrzích stanovisek na vládním webu.

Hnutí SPD argumentuje hlavně tím, že se řada daňových slev nezvyšovala již 12 let. SPD chce zvýšit základní daňovou slevu slevu z nynějších 24.840 korun ročně na jedenapůlnásobek této částky, tedy na 37.260 korun.

Stejně tak chce SPD zvýšit daňovou slevu na manžela nebo manželku bez vlastních příjmů. Zvýšit by se měla také na 37.260 korun a měla by se posunout hranice příjmů, do níž může druhý z manželů tuto slevu uplatnit. Slevu na manžela může druhý z manželů uplatnit tehdy, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjmy převyšující 68.000 korun ročně. SPD chce tento limit posunou rovněž o polovinu na 102.000 korun. Zvýšit se mají i další slevy.

Vláda mimo jiné poukazuje na to, že předkladatelé nepředložili analýzu, která by odůvodňovala navrhované zvýšení slev. Podle vlády lze dopady této změny na veřejné rozpočty odhadnout až na 46 miliard korun, ale návrh nepočítá s kompenzací. Ministerstvo financí v připomínkovém řízení mimo jiné uvedlo, že se v minulých letech zvyšovaly daňové slevy na děti. Ministerstvo uvádí, že zvyšováním čistých příjmů jednotlivců povede ke ztrátě těch sociálních dávek, které jsou od tohoto čistého příjmu odvislé. Podle něj není žádoucí vytvářet změnou zákona o daních z příjmů vytvářet takové podmínky, které by ke ztrátě dávek vedly.

Vláda zřejmě odmítne i další návrh SPD, aby firmy s ročními tržbami do tří milionů platily 15procentní daň z příjmů místo nynějších 19 procent. Klesla by tak jejich daňová zátěž. Poslanci SPD navrhují i přechodné ustanovení, které by umožnilo uplatnit nižší sazbu daně již za letošní rok. Změna by měla platit od 1. ledna příštího roku.

Podle návrhu vládního stanovisko je navržená úprava nesystémová a zvýšila by administrativní náročnost daňového systému. Zakládala by také nerovné postavení mezi daňovými subjekty a snižovala by motivaci poplatníka plnit daňové povinnosti. Z technického hlediska je navrhovaná úprava nejasná, zmatečná a daň je proto na jejím základě nespravovatelná, uvedla vláda.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není ale jasné, zda se k němu ve zbytku volebního období dostanou.