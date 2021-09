Nečasův právník obvinil soud, že jednal nezákonně

Právník to dnes sdělil ČTK. Odvolací senát ve středu zrušil osvobozující verdikt nad Nečasem a jeho manželkou Janou Nečasovou (dříve Nagyovou). Případ trafik vrátil k novému projednání a nařídil připustit jako důkaz odposlechy, jejichž provedení prvoinstanční soud zamítl. Soudce Richard Petrásek to po skončení neveřejného jednání řekl České televizi (ČT).

"Jedná se o nezákonný postup ze strany soudu," uvedl Černý. Svůj další postup však nechtěl prostřednictvím médií avizovat. Vyjádření soudu ČTK shání. Černý i advokát Jany Nečasové Eduard Bruna ve středu shodně uvedli, že jim nebylo rozhodnutí soudu doručeno a neměli možnost se s ním seznámit.

V kauze takzvaných trafik pro poslance ODS zprostil Obvodní soudu pro Prahu 1 loni v srpnu Nečase, jeho ženu a někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka obžaloby z podplácení. Podle verdiktu se nepodařilo prokázat, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal. Prvoinstanční soud v případu nepřipustil jako důkaz odposlechy.

Obvodní soud tehdy zároveň zastavil stíhání Nečasové, které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů. Státní zástupce se proti oběma rozhodnutím na místě odvolal. I zastavení stíhání Nečasové bude muset nižší soud na pokyn odvolacího senátu opět projednat. Nečasová dostala podle obžaloby jako ředitelka premiérova kabinetu dary, například drahé kabelky, dohromady za více než deset milionů korun.

Obžaloba tvrdí, že Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová a Boček slíbili v roce 2012 poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Nečasovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení, Nečasové až osm. Kauza trafik přispěla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády.