Necháte mě mluvit hergot! Tentokrát to nebyla Jílková, komu ruply nervy

Na téma minimální mzdy debatovali Roman Sklenák, poslanec ČSSD, Věra Kovářová, poslankyně STAN, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR, David Štěrba, řidič autobusu a Soňa Malá, programátorka z Pohořelic.

Moderátorka Jílková se zeptala poslance Sklenáka, zda se domnívá, že zaměstnavatelé drží Čechy jako levnou pracovní sílu. Ten nejprve bilancoval polistopadový vývoj. "Máme 30 let a jak jsme na tom?," zeptal se Sklenák. Citoval i slova Václava Klause, že si musíme utáhnout opasky, abychom dohnali západ, k čemuž nedošlo. I v Polsku a na Slovensku mají vyšší minimální mzdu. Ta naše neodpovídá ani ekonomickým výstupům. Poslankyně Kovářová chtěla uvést některé věci na pravou míru. Řekla, že máme hospodářský růst 3 %, a že průměrná mzda roste o 8 %.

Předseda odborových svazů Středula oponoval, že zaměstnavatelé mohou, ale nechtějí zvyšovat mzdy. "Z ČR se v současnosti vyvádí částka vyšší než 200 mld. Kč, a to nejen v dividendovém toku, takže se ve skutečnosti jedná o částku dosahující až 400-500 ml.Kč, a tudíž na to ta česká ekonomika rozhodně má," hájil se. Středula si myslí, že zahraniční firmy šetří na svých zaměstnancích, aby příliš neutráceli v ČR. Připomněl, že by i čeští zaměstnavatelé měli zajistit svým pracovníkům důstojné mzdy.

Měla by být minimální mzda povinně nařízená?

Programátorka Malá konstatovala, že pracovala u zahraniční firmy, a ta jí pravidelně zvyšovala mzdu o inflaci, kdežto jejímu manželovi pracujícímu ve stejném odvětví nikoliv. Příčinu shledala v tom, že se zaměstnavatelé bojí odborářů. Toho se hned chytla viceprezidentka Hospodářské komory ČR Pálková. Ta podle Jílkové odmítá jakékoliv zvyšování minimální mzdy. "To není pravda! Já jsem pouze proti jejímu nařízení, protože to má určovat trh! Dále konstatovala, že minimální mzdu pobírá velmi málo lidí. Pak se zeptala, kdo sem pustil velké zahraniční firmy, které vyvádějí peníze ven.

Sklenák zásadně nesouhlasil s tím, aby minimální mzda vycházela z tržních zákonů. Stát je podle něj od toho, aby hájil ty, kteří nejsou v rovném postavení se zaměstnavatelem. Konstatoval, že se zvyšují také ceny bydlení. Oni ten plat potřebují, aby se uživili. Pálková ale varovala před dalším růstem cenové hladiny v důsledku vysoké minimální mzdy. Lidé si za opticky větší plat koupí méně. Kovářová upozornila, že se zaměstnavatelé musejí na takové věci připravit. Bohužel se ale schvalují na poslední chvíli.

Jílková upozornila, že se zaměstnavatelé bojí minimální mzdy, protože se spolu s ní zvyšuje i ta zaručená. Pálková jí dala za pravdu. Ke slovu se dostal také předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Ten informoval, že zastupuje především malé a střední podniky, které dělají subdodavatelské práce pro tuzemské a zahraniční dodavatele. Obavy má z růstu vstupních nákladů a s ním souvisejícího problematického vyjednávání cen s nimi.

Levná pracovní síla?

"Nespočívá ale naše konkurenceschopnost právě v tom, že jsme levná pracovní síla," zareagovala Jílková. Středula s Wiesnerem víceméně souhlasil, ale zároveň upozornil, že by stát měl podporovat malé a střední podniky, aby k takovým situacím nedocházelo. Pálková na to zareagovala tím, co už řekla Kovářová, tedy že by měli mít zaměstnavatelé čas se na nové mzdové podmínky připravit. "Kolikátého máme dnes?," zeptala se. Jílková konstatovala, že je to chyba vlády.

Štěrba konstatoval, že 14 600 rozhodně nikoho nespasí. Postěžoval si na špatnou situaci českých řidičů autobusů, kteří pracují až 300 hodin měsíčně, protože pracují jak na minimální mzdu, tak i na dohodu o provedení práce. Malá upozornila, že se za poslední čtyři roky zvýšila minimální mzda o 34 %, což předtím nebylo. Pán z publika, který se dostal k mikrofonu, se zeptal Kovářové a Pálkové, kolik lidí dělá za zaručenou mzdu.

Kovářová mluvila o různých výších mezd napříč kraji, které způsobily tlak na jejich růst z důvodu nedostatku zaměstnanců, a o nákladové zátěži, kterou může vyšší minimální mzda přinést. "Kraje budou muset brát odjinud. Například z investic," konstatovala. Sklenák vysvětlil, že řidiči autobusů budou mít zaručenou mzdu 19 850 korun, a že by se mělo počítat s meziročním růstem minimální mzdy. Má podezření ze snah držet mzdy nízko.

Jděte si jim to vysvětlit do Jihomoravského kraje, naštvala se Kovářová

"A dost!," Kovářové ruply nervy a vyzvala Sklenáka, aby šel do svého Jihomoravského kraje vysvětlit lidem, že se to dotkne i příspěvkových kulturních organizací. Je to prostě nepředvídatelné. "Vláda rozhodne a kraje si s tím musí poradit a vláda jim na to ty peníze nedá," zlobila se Kovářová. Podle Středuly jsou takové argumenty liché, protože ta čísla nikdo nezná. Pak si také postěžoval na to, že kraje narušují svobodu řidičů autobusů vyjednávat si se zaměstnavatelem mzdu.

Wiesner rozporoval, že by zaměstnavatelé nechtěli navyšovat mzdy, a že mají problém s nedostatkem pracovníků. Středula informoval o firmě vlastněné jedním z poslanců, který odmítl svým zaměstnancům tvořícím zisk přidat korunu. "Neláme se do otevřených dveří, nýbrž zamčené obrovskou petlicí!," vysvětlil Středula. "Žádné vyšší mzdy jste nevyjednali. Je to tlak trhu práce!," vstoupila do toho Pálková.

Hergot! Nechte mě domluvit!

Ihned následovala hádka mezi Pálkovou a Středulou ohledně toho, jak se tvoří mzda. "Minimální mzda má vliv na tu zaručenou mzdu," trvala si na svém Pálková. Středula spolu s dalším mužem jí neustále přerušovali, až jí ruply nervy. "Necháte mě, abych domluvila, anebo na mě budete řvát oba dva hergot! Tak začnu křičet taky!," nedala se. Projevila také obavy z enormního růstu mezd, které povede k šedé ekonomice.

Pán z publika si postěžoval, že poslanci, a to jak ANO, tak i ČSSD se nechtějí bavit o mzdách u dopravců. Vždycky odpovídají, že tady není komunismus. Zaměstnavatelé si nabírají nekvalifikované Ukrajince namísto Čechů. Jiný muž oponoval, že je potřeba mzdy rozlišovat sektorově. Každý je na tom jinak. V zemědělství je třeba situace jiná. Naštěstí se tam neurčují ceny potravin. Ty jsou závislé na odběratelích.

Blížil se konec a tak Jílková pustila ke slovu ještě paní z publika. Ta řekla, že se od roku 2015 zvyšuje minimální mzda, a že se nic nestalo. "Určitě z toho žádného mráčku déšť nebude," dořekla. Pálková sice přiznala, že recese nebude, ale že se ekonomika ochladí. Další ze zástupců veřejnosti se zeptal, proč to jinde zvládají, a jinde ne. Mluvila také o přidávání během konjunktury. "Už mě ty vaše úšklebky nebaví," zpražila Středulu. Jílková ukončila diskuzi a oznámila téma příštího týdne. Probírat se bude hyperkorektnost a svoboda slova.