Nechcete poslat děti do školy? Nemusíte, vzkazuje stát. A sebere vám peníze

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

V Česku se v rámci rozvolňování opatření postupně otevírají školy. Většina žáků tak do lavic opět usedne až v květnu, a to pouze pokud s tím budou rodiče souhlasit. Nástup do školy na 1. stupně a do školky je totiž dobrovolný, ale ve skutečnosti jen napůl. Rodičům totiž může stát sebrat peníze.