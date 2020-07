Vít Rakušan: Nebuďme jako Miloš Zeman a nemstěme se. Antibabiš nestačí

S kým nakonec půjdou do koalice, se Starostové a nezávislí rozhodnou na základě výsledků vnitrostranické ankety a zadaných průzkumů veřejného mínění.

"Anketu budeme mít do července, v srpnu ji budou vyhodnocovat naše orgány, já celé léto jezdím po republice a bavím se o tom s lidmi. Na podzim, po krajských volbách, bude dobré něco z toho i zveřejnit a jasně říct, jak STAN vidí svou politickou budoucnost,“ objasnil Rakušan v interview pro Plus a dodal, že se v krajských volbách ukáže schopnost stran obstát i v menších koalicích.

"Bavíme se s TOP 09, Piráty, KDU-ČSL, Zelenými. ODS s námi zahájila jednání,“ podotkl a na otázku, zda se neobává případných sporů, které by mohlo vyvolat sestavování společných parlamentních kandidátek, odpověděl následující: "Tak nejsme naivní. Určitě tady budou hrát roli osobní ambice. Taky bude v různých regionech mít to které uskupení pocit, že má silnější osobnost. Určitě to nebude jednoduché, ale je to práce, která by se měla odehrávat někde za zavřenými dveřmi.“

Jsem jednoznačně přesvědčen, že Česko v parlamentních volbách 2021 potřebuje zásadní změnu," Vít Rakušan

Rakušan dále také poznamenal, že by se nemělo pokračovat v modelu uzavřenosti současných opozičních stran a jejich přesvědčení, že jsou ony pomyslnou elitou, která vše spasí, aniž by se bavila s veřejností. Důležité je také najít nové osobnosti z nejrůznějších občanských platforem. Bránit se příchodu nových tváří je kontraproduktivní.

"Říkám zcela upřímně, že do nejvyšší exekutivní funkce, to znamená do funkce předsedy vlády, by podle mého názoru měl přijít člověk, který už je politikem. Který si tím procesem prošel a který bude dobře rozumět agendě. Odmítám, že by politik měl být nějaké hanlivé slovo. Naopak, doufám, že veřejnost časem pochopí, že to jsou lidé, kteří se snaží tuto zemi spravovat s mandátem, který jim sami dali,“ poznamenal předseda.

Antibabiš se neosvědčil

Šéf STAN zároveň také poznamenal, že se nelze proti někomu jenom neustále vymezovat, a že je potřeba nabídnout jinou alternativu. Zaměřovat se jenom na "vítězství nad Andrejem Babišem" ničemu nepomáhá a voličstvo je třeba přesvědčit, že nově vzniklá uskupení jim také mají, co nabídnout.

Posléze se také odvolal na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii, který si přeje spolupráci opozičních stran. "Poptávka z veřejnosti přichází a politici na ni mají reagovat," vyjádřil se Rakušan. Uvítal i rozhodnutí bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který už v příštích volbách do Poslanecké sněmovny nechce kandidovat, díky čemuž odblokoval situaci u nekoaličních politických uskupení.

"Nechci teď proti Kalouskovi nasazovat, je to velmi zkušený politik, který ve sněmovně umí promluvit a věci pojmenovat velmi přesně. Navíc je to politik, kterého se vládní uskupení výrazně obávají," řekl Rakušan s tím, že se velký politik pozná i podle toho, že umí odejít, když to pomůže dobré věci.

K velikosti politika patří podle lídra STAN i to, že dokáže odhadnout moment, kdy jeho odchod spíše pomůže, než uškodí.

"Jen mne mrzí, že tu velikost, kterou Kalousek avizovaným odchodem prokázal, umenšil tím, že si při tom odcházení stačil vyřizovat účty. Já takto politiku nevnímám, jsem už z jiné generace. Nedával bych do ní osobní věci. Nerad bych praktikoval metodu prezidenta Miloše Zemana, který se mstí všem těm, u kterých má pocit, že mu nějak ublížili. Myslím, že bychom měli otočit list,“ uzavřel