Nejsme diktatura Babiše. Senátoři odmítli úvahy o posílení vlády v krizovém období

Proti případné úpravě se postavil i šéf ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala, podle něhož je to změna nejen nešťastná, ale i nepřijatelná.

"Je potřeba to jasně odmítnout, není to vůbec potřeba," uvedl Fiala na tiskové konferenci své strany. Parlament podle něj prokázal, že je schopen jednat operativně. "Vláda by spíš než vymýšlením toho, jak si posílit pravomoci a jak dát všechnu moc do rukou premiéra, měla přemýšlet nad tím, jak věci dělat rychle, správně a otevřeně," prohlásil.

Podobně odmítavě se k návrhu, který vypracovalo ministerstvo obrany pod vedením Lubomíra Metnara (za ANO), postavil předseda senátorů STAN a TOP 09 Petr Holeček. "Neumím si představit, že by obdobný návrh prošel Senátem. Senát osekávání svobod a nedemokratickou dělbu moci určitě nepřipustí," uvedl předseda nepočetnější senátorské frakce.

"Ministr obrany chce posílit pravomoci vlády a premiéra na úkor Parlamentu v době krize. Ve stínu dění v Maďarsku to zní dost hrozivě. Ale cesta k tomu vede jen přes změnu ústavního zákona. A ten nelze změnit proti vůli Senátu. Děkujeme panu ministrovi, že ukazuje význam Senátu, uvedl šéf senátorského Klubu pro liberální demokracii - Senátr 21 Václav Láska.

"Ostře protestuji. Nejsme diktatura Andreje Babiše a není normalizace. Přestaňte přepisovat Ústavu. Premiér nesmí svévolně rozhodovat bez parlamentu," rozhořčil se předseda senátního výboru pro obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý).

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht označil materiál ministerstva obrany za vypuštěný balónek, který byl otestován. "Nikdo rozumný lžím pana premiéra o demokracii věřit nebude, většina veřejnosti, která není v detailu nahlodána," uvedl na twitteru. Reagoval tak na vyjádření Babiše, že s návrhem ministerstva nesouhlasí a že projednávání zastavil. Metnar označil zveřejnění dokumentu v nynější době za nešťastné.

Materiál nabízí doporučení odborné skupiny, která od roku 2015 posuzovala možnosti řešení krizových situací. Podle něj by v neodkladných situacích, kdy se nemůže sejít Parlament, mohla vyhlásit stav ohrožení státu vláda, případně i jen premiér.