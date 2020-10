Nejvíce senátních finalistů mají STAN, ANO, a ODS. Propadli komunisté, neuspěl Dienstbier

ČSSD, která obhajovala deset křesel, měla šanci znovu získat nejvýše polovinu z nich. Do finálového kola postupovali také tři kandidáti TOP 09, dva adepti Pirátů a oba senátoři z hnutí Senátor 21.

KSČM, SDP ani Trikolóra se neprosadily, neuspěli ani bývalí ministři včetně předsedy senátní ústavní komise Jiřího Dienstbiera (ČSSD).

Vyplývá to z průběžných výsledků hlasování, které byly zveřejněny na volebním webu. Volební účast podle průběžných výsledků hlasování přesáhla 36 procent.

Žantovský vidí mnoho společných postojů se soupeřem Láskou

Ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský uvítal postup do druhého kola senátních voleb v Praze 5. Kandidát, kterého nominovaly ODS, TOP 09 a STAN, podle předběžných výsledků těsně vyhrál první kolo před obhajujícím senátorem Václavem Láskou (Senátor 21). Žantovský uvedl, že s Láskou mají mnoho společných postojů.

"Těší mě, že jsme postoupili do druhého kola. Kandidovat v obvodě, kde kandiduje současný senátor, není nikdy jednoduché a my jsme věděli, že to nebude lehké a připravili jsme se na to a zatím se nám daří," řekl Žantovský novinářům ve volebním štábu TOP 09. Svou strategii pro druhé kolo nenastínil.

K předběžným výsledkům voleb, v nichž postupující kandidáty do druhého kola dělily dva procentní body, uvedl, že s protikandidátem Láskou, mají mnohá společná stanoviska a podobné postoje, proto se voliči museli rozhodovat a hlasy se tak tříštily. V příštích dnech by se však podle Žantovského mohly řešit témata, v nichž se kandidáti liší. O jaká by se mohlo jednat však neuvedl.

Obhajující senátor Láska v roce 2014 kandidoval jako nestraník za lidovce a Zelené, nyní jej kromě toho podporují i Piráti, jeho vlastní hnutí Senátor 21 a Liberálně ekologická strana (LES).

Smoljak považuje Stehlíka za silného soupeře pro druhé kolo

Senátor David Smoljak (STAN) uvítal postup do druhého kola senátních voleb v Praze 9 i to, že získal víc hlasů než při loňských doplňovacích volbách. Svého protikandidáta pro druhé kolo, vojenského historika Eduarda Stehlíka (za ODS) označil za silného soupeře. Stehlík, který v prvním kole skončil na druhém místě, řekl, že sice prohrál bitvu, ale ne válku.

"Mám radost, že jsem postoupil do druhého kola, a to větším počtem hlasů, než jsem měl loni. Nyní to bylo skoro třikrát tolik. Považuji to za dobrý výsledek," řekl Smoljak. Stehlík bude podle něj do druhého kola těžkým soupeřem. "Už jsem jednou proti kandidátovi ODS stál, a to jako outsider. Nyní je ale situace jiná," řekl ČTK.

Způsob kampaně zatím nijak výrazně měnit nechce. "Ještě si na to sedneme, ale plusem je to, že v druhém kole už budu jediný s příjmením Smoljak, v prvním kole jsem měl trochu obavy, aby si nás lidé nespletli," dodal. V Praze 9 kandidoval i jeho bratr Filip Smoljak za uskupení Pro zdraví, podle předběžných výsledků získal 3,6 procenta.

Stehlík poděkoval všem voličům, kteří mu dali hlas a poslali jej do druhého kola. "Blahopřeji panu Smoljakovi k výsledku, ale jako voják vím, že jsme prohráli bitvu, ale ne válku," řekl Stehlík. "Vůbec jej (Smoljaka) nepodceňuji, akorát jsem občas nevěděl, jestli proti mě nekandiduje pan (Zdeněk) Svěrák nebo Jára Cimrman," dodal. O podobě kampaně a jejích případných úpravách pro příští týden bude ještě jednat se svým týmem. "Dnes a zítra si na to sedneme, takže nyní to komentovat nebudu," řekl.