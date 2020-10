Nejvyšší volební účast byla ve Zlínském kraji, ANO tam chce post hejtmana

Ze čtyř okresů byla nejvyšší volební účast ve Zlínském kraji na Zlínsku, kde hlasovalo 44,67 procenta voličů. Nejméně jich přišlo do volebních místností na Vsetínsku, a to rovných 39 procent.

Mezi městy a obcemi se nejvyšší volební účastí ve Zlínském kraji může pochlubit vesnice Hostějov na Uherskohradišťsku, kde volilo 70,59 procenta voličů. Svůj hlas tam odevzdalo 24 z 34 voličů. Naopak nejmenší zájem byl ve Vyškovci na Uherskohradišťsku, kde volilo pouze 19 ze 116 oprávněných voličů, což znamenalo volební účast 16,38 procenta.

Nejstarším zvoleným zastupitelem je sedmašedesátiletý Stanislav Mišák. Bývalý hejtman a někdejší starosta Otrokovic na Zlínsku figuroval na desáté příčce kandidátky ČSSD, voliči ho však 2792 preferenčními hlasy posunuli až na její druhé místo. Nejmladším zvoleným zastupitelem je dvaadvacetiletý student Jiří Knotek, který byl šestý na kandidátce Pirátů. Průměrný věk v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu je nyní 49,36 let, usedne v něm devět žen.

Hnutí ANO, které v krajských volbách ve Zlínském kraji těsně zvítězilo před druhými lidovci, usiluje o funkci hejtmana a několik míst v radě. ČTK to řekl volební lídr ANO a starosta Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku Radim Holiš. Povolební vyjednávání podle něj zatím ANO vede se subjekty, které se vymezily proti schválené stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Její vznik prosazuje KDU-ČSL dosavadního hejtmana Jiřího Čunka a také STAN.

"Máme za sebou pět stran v prvním kole vyjednávání, dneska chceme dodělat zbytek. Řekli jsme své požadavky na kolegy, ti si to teď přebírají. Možná už dnes nastane i část druhého kola vyjednávání. Zatím výsledek ještě není, předpokládám, že tak rychle nebude," uvedl Holiš. S lidovci ani zástupci hnutí STAN, které v krajských volbách skončilo čtvrté, podle něj ANO zatím o možné koaliční spolupráci nejednalo.

První povolební jednání se vedla v sobotu večer a v noci na dnešek. "Chceme hejtmana a pozice v radě na postech, pro které máme vhodné lidi. Potřebujeme prostor, abychom to mohli s kolegy probrat. Musí si to sednout, aby byly všechny strany spokojené," řekl Holiš. Krátce poté, co bylo vítězství ANO ve volbách zřejmé, uvedl, že za reálný považuje vznik koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD.

Stěžejním tématem voleb byla otázka výstavby nové krajské nemocnice, kterou těsně schválilo končící krajské zastupitelstvo. ANO je proti. "Deklarovali jsme to před volbami a naše slovo platí," uvedl Holiš. Právě nemocnice je podle něj jedním z hlavních bodů povolebních vyjednávání. "My jsme to chtěli trošičku zjednodušit, to znamená, že teď v prvním kole jdou strany, které jsou proti výstavbě nové nemocnice a deklarovaly to. Zveme si je a ptáme se, jestli jejich slib voličům platí, nebo ne," doplnil Holiš.

Hnutí ANO volby v kraji vyhrálo těsně, získalo 19,08 procenta hlasů, druzí lidovci 18,62 procenta. Oba subjekty mají v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu po devíti mandátech. Třetí Piráti budou mít šest zastupitelů, stejně jako STAN. Na pátém místě je ODS s pěti zastupiteli, šestá je ČSSD se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli, stejně jich má koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých, která byla osmá.