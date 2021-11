Některé kraje kritizují, že vláda v pondělí nerozhodla o opatřeních proti covidu

Vláda se znovu sejde ve čtvrtek, ministerstvo zdravotnictví má předložit rozpracované varianty protiepidemických opatření.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ČTK řekl, že covid nebude čekat na novou vládu. "Situace se dramaticky zhoršuje a je potřeba na to reagovat hned. Potřebujeme taková opatření, která nemocnice zachrání před kolapsem. Kde vláda vezme inspiraci, je na nich, ale nesmí stát na místě a čekat," uvedl Grolich v reakci na to, že vláda v pondělí nerozhodla o zpřísnění opatření.

"Samozřejmě je špatně, že k žádnému rozhodnutí nedošlo," komentoval výsledek pondělního jednání vlády středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). On sám by v dané chvíli byl pro možnost prokazovat se prostřednictvím PCR testů. "Ale je potřeba si uvědomit, že situace se poměrně rychle vyvíjí, a co platilo včera, je dneska jinak," dodal. Rozhodně by nebyl pro plošné rušení možnosti používání testů. Pokud jde o takzvaný rakouský model, příliš se mu nelíbí segregace očkovaných a neočkovaných.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se zvažuje více možností, mezi nimi ukončení uznávání antigenních testů jako covidového certifikátu, ale i takzvaný bavorský model, kde se neuznává žádný typ testů, nebo rakouský, kde se omezuje neočkovaným i volný pohyb. V Rakousku mají neočkovaní podle Babiše možnost si jen dojít do lékárny nebo do obchodů, v Bavorsku mají zachovaný volný pohyb. Pro přijetí rakouského modelu by byl zřejmě nutný nouzový stav, je to názor legislativců, řekl Babiš.

Podzimní vlna epidemie koronaviru v Česku dál sílí. V pondělí přibylo 11.514 potvrzených případů nemoci, to je zhruba o 2250 víc než před týdnem. Hospitalizovaných bylo téměř 4300 lidí, to je o 900 víc než před týdnem. Těžký průběh nemoci mělo 635 pacientů.