Nemám signály, že by se Zeman vymezoval proti mému jmenování na post šéfa diplomacie, říká kandidát Lipavský

Ostře se vymezuje proti tvrzení, že by byl zastáncem proarabské rétoriky ve vztahu s Izraelem. Kandidát na ministra zahraničních věcí Jan Lipavský konstatuje, že nikdy v této problematice ani nenaznačil, že by šel proti směru Evropské unie. „Jakékoli nálepkování, které se nezakládá na pravdě, se mně příčí. Jde o naprosto neopodstatněné mínění. Pokud bych byl jmenován ministrem zahraničních věcí, reprezentoval bych na poli diplomacie názor celé vlády,“ má jasno.

Nejdříve jej čeká schůzka s budoucím premiérem Fialou

Bývalý místopředseda sněmovního zahraničního výboru nerozumí faktu, proč je neustále kritizován, že není zastáncem přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kvůli nedořešení izraelsko-palestinské otázky, jejímž snad nejcitlivějším bodem je právě status Jeruzaléma, má naprostá většina zemí své ambasády v Tel Avivu s výjimkou například USA. „Můj názor ohledně zmíněné kauzy se neodlišuje od postojů předchozích ministrů zahraničí, a to dokonce ani stávajícího. Jsem s prezidentem Milošem Zemanem připraven debatovat o otázkách, kde nenacházíme vzájemnou shodu. Nejdříve je ale klíčový postoj Petra Fialy, který k hlavě státu ponese seznam navrhovaných ministrů,“ soudí. S kandidátem na budoucího premiéra a předsedou ODS Petrem Fialou by měl mít Lipavský schůzku. „Zatím není nutné oznamovat její termín.“

Český analytik dlouhodobě varuje před vlivem Číny a Ruska. Zástupce Pirátů byl otevřeně i proti snaze, aby se tendru dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech zúčastnily právě zmiňované velmoci. A v době, kdy Hrad proti vyřazení obou států protestoval a Zemanův ekonomický poradce Martin Nejedlý se vydal do Ruska, žádal, aby mu byl odebraný diplomatický pas. Po vypuknutí jarní kauzy Vrbětice zase pro EuroZprávy.cz Lipavský prohlásil, že Česká republika mohla vyhostit ještě více ruských diplomatů.

Jeho postoje si v rozhovoru pro novinky.cz pochvaloval i předseda Starostů a Nezávislých Vít Rakušan: „S Janem Lipavským jsem seděl v zahraničním výboru a musím konstatovat, že v zahraniční politice je opravdu zorientovaný. Je to člověk, který má veliký přehled, jazykově je kompetentní a nevnímal jsem u něj černobílé vidění světa,“ řekl Rakušan.

Lipavský, někdejší místopředseda sněmovního výboru pro obranu, se neobává, že by jeho a Zemanův rozdílný pohled na politiku Číny a Ruské federace, před jejímž vlivem Pirát varuje, mohl způsobit tak velký rozkol, který by mohl vyústit k nejmenování do čela šéfa tuzemské diplomacie. „Neustále slýchávám, že prezident Zeman hájí autoritářské režimy. Osobně jsem z jeho strany takovou aktivitu nezaznamenal. Ano, vůči těmto velmocem dělá ekonomicko - pragmatickou diplomacii, ale hájením autoritářským režimů bych takovou rétoriku rozhodně nenazýval. Znovu opakuji, jsem ochoten se s panem prezidentem sejít a problematické otázky probrat.“

Po ztrátě poslaneckého mandátu by na úřad měl více času

Manažer v oblasti informačních technologií v bankovnictví zdůrazňuje, že nemá žádné signály, které by svědčily o vymezování se prezidenta Miloše Zemana vůči jeho osobě jako budoucího ministra zahraničních věcí. „Pouze v článcích médií patřících do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše si neustále čtu, jak je situace z Hradu proti mně vyhrocena,“ říká. Při případném rokování s nejvyšším ústavním činitelem se Lipavský shodne, že Izrael je pro Českou republiky důležitým a strategickým partnerem. „A všichni si uvědomujeme, že dlouhodobě panují obavy o bezpečnost židovského státu. Pokud by na Blízkém východě vyeskaloval nějaký konflikt, bylo by nutné jej řešit na mezinárodní úrovni.“

Rodící se nová vláda, která bude složena z představitelů pětikoalice Spolu a PirStan se v podepsané dohodě zavázala k revidování vztahů vůči Číně a Ruské federaci. „Kromě toho je nutné, abychom v první řadě hájili zájmy České republiky a vytvářeli hodnotovou politiku.“ Lipavský, který v říjnových volbách neobhájil poslanecký mandát v Dolní komoře, predikuje, že díky absenci povinností zákonodárce by měl na vedení úřadu více času. „Nic dalšího by mě už nerozptylovalo a já bych se tak stoprocentně mohl koncentrovat na případnou novou roli.“

Po eventuálním nástupu do Černínského paláce by ve funkci ministra zahraničních věcí jako první zemi navštívil Slovensko. „Nemohl bych začít jinak než misí u našich východních bratrů,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz aspirant Jan Lipavský, který už dříve v rozhovoru pro Deník N prohlásil, že by nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) neměl vykonávat avizovaný post velvyslance ve Finsku. Výhrady má i k vyslání zástupce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Petra Pirunčíka na Ukrajinu. Obě nominace letos schválila vláda Andreje Babiše (ANO).