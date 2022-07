Německé kompenzace za zbraně z Česka podle ministrů fungují

Německé kompenzace za dodávky zbraní na Ukrajinu z Česka fungují dobře. Shodli se na tom dnes v Praze ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková (Zelení). Podle ní se nyní smlouva s německým průmyslem o náhradě poskytnutého materiálu dokončuje a Německo bude řešit, jak by se dala přenést i do jiných zemí. Česko na Ukrajinu dodává těžké zbraně, Německo mu za to poskytne 15 tanků Leopard 2A4.