Německý ministr Maas v Praze: Země, které nechtějí uprchlíky, musí pomáhat na místě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země Evropské unie, které nechtějí přijímat uprchlíky, by se měly o to víc zapojit do boje s příčinami migrace. Při dnešní návštěvě České republiky to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) se Česko zaměřuje na řešení příčin uprchlické krize v Africe a na Blízkém východě. Podle něj ale není v zemi společenská shoda, která by umožnila debatovat o rozdělování uprchlíků, kteří přicházejí do EU.