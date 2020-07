Neplacené volno na péči o postižené příbuzné u vlády asi narazí

Ošetřovatelské volno není v novele zákoníku práce podle vládních legislativců provázáno s již existující až tříměsíční ošetřovatelskou péčí. V praxi by to vyvolalo značné výkladové potíže, případně přímo zmatečnost, uvedli. Ošetřovatelská péče podléhá souhlasu zaměstnavatele a členové rodiny se při ní mohou střídat. Z nemocenského pojištění pak dostávají 60 procent základu svého příjmu.

Proti novele se v připomínkovém řízení postavily tři ze čtyř oslovených ministerstev včetně ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo neutrálně. Proti byly také například Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Navrhované ošetřovatelé volno by podle předkladatelů podpořilo péči rodiny o její staré nebo vážně nemocné příbuzné. "Což v konečném důsledku sníží požadavky vůči různým veřejným institucím zaměřeným na péči o staré lidi a zároveň se tím posilují rodinné vztahy," napsali poslanci v důvodové zprávě k novele. Zaměstnanci by mohli toto volno podle autorů návrhu využít zejména v případech, kdy chtějí o příbuzného pečovat a zároveň si udržet pracovní místo.

Zaměstnanci by měli podle předlohy nárok na ošetřovatelské volno na péči o svého rodiče, prarodiče nebo potomka staršího 18 let. Zaměstnavatelé by volno museli poskytnout i v případě, že by se jednalo i o příbuzné ze strany manžela, manželky nebo registrovaného partnera či partnerky.

Příbuzní by museli mít podle novely přiznaný třetí nebo čtvrtý stupeň závislosti na pomoci jiných, nebo by se do těžké či úplné závislosti náhle dostali. Podmínka by podle předkladatelů bránila zneužívání ošetřovatelského volna. Zaměstnanec by na ně měl u jednoho zaměstnavatele nárok jen jednou na konkrétního člena rodiny, navíc by musel být v pracovním poměru aspoň jeden rok.

O předloze rozhodnou zákonodárci. Není však jisté, zda se s ní Sněmovna stihne vypořádat do konce volebního období.