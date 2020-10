Neřešme, kolik petic Blatný proti premiérovi podepsal. Primární je jeho koncepce, říká pro EZ Pospíšil

Kauza s podpisy ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se před dvěma lety dvakrát vymezil proti svému současnému šéfovi premiéru Andreji Babišovi, jej nechává chladným. Bývalý ministr spravedlnosti, který působil jak v Topolánkově tak i Nečasově kabinetu, nechce podpisové kuriozity, na něž upozornil web Reflex.cz detailně hodnotit. „V současné době celou kauzu považuji za malichernou záležitost,“ říká rezolutně.

Podle Pospíšila, který se stále ještě vzpamatovává z koronavirového onemocnění, jde nyní opravdu o to, aby ministerstvo zdravotnictví řídil člověk, který bude mít šanci a předpoklady zvládnout covidovou pandemii. „Protože teď se opravdu díky covidu-19 nacházíme téměř ve válečném stavu a pro mě je důležité, jakými kvality disponuje pan ministr, a hlavně, co bude ve funkci dělat. Jakou petici podepsal a kolikrát, bych v současnosti skutečně neřešil. Musíme si uvědomit, že nežijeme ve standardní době,“ konstatuje europoslanec pro EuroZprávy.cz.

Blatný se měl před dvěma lety připojit k petici Chvilka pro rezignaci, jež Andreje Babiše jako trestně stíhaného premiéra a bývalého agenta StB vyzývala k rezignaci. Chvilku pro rezignaci inicioval spolek Milion chvilek pro demokracii, pod kterou se nynější ministr zdravotnictví rovněž podepsal. Na kauzu upozornil web Reflex.cz a Deník N zjistil, že žádost k odstoupení byla odeslána z e-mailu, který hematolog Blatný běžně uváděl v různých odborných spolcích či společnostech. E-mail je možné dohledat na webu České hematologické společnosti.

Pospíšil přiznává, že za normálních okolností by jej jednání Blatného, který nejdříve Babiše kritizuje, aby mu pak nevadilo do jeho vlády vstoupit, stoprocentně zarazilo. „Kdyby situace byla stabilizovaná, nezasáhla nás koronavirová pandemie, pak bychom mohli rozebírat otázky, na kolik je správné, že vstupuji do vlády premiéra, proti němuž se přes petice vymezuji. V koronavirové napjaté atmosféře mně ale přijde malicherné, abychom se zmíněnou kauzou zaobírali,“ říká politik, který v Evropském parlamentu zasedá v poslaneckém klubu Evropské lidové strany.

Politický nováček se může dostat do problémů

Bývalý předseda TOP 09 nezaujal zatím k nově jmenovanému ministru zdravotnictví Janu Blatnému žádný postoj. „Na detailní hodnocení je zatím příliš brzy. Je velice obtížné hodnotit někoho, kdo do politiky v zásadě nyní teprve vstupuje a dostává v době koronavirové pandemie na starosti jeden z nejtěžších resortů v zemi,“ upozorňuje bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny.

Podle Pospíšila přijmout funkci ministra zdravotnictví bez politických zkušeností může být samozřejmě problém. „Je ale jasné, že úlohu nebude mít jednoduchou, navíc na politickou scénu v této těžké době vstupuje jako úplný nováček,“ avizuje. Pospíšil mu však drží palce. „Nyní je totiž nejdůležitější, aby se podařilo covid-19 zkrotit a na politikaření není vhodná doba. V sázce jsou životy a zdraví nás všech, proto panu ministrovi přeji úspěch.“

Člen Výboru pro právní záležitosti tvrdí, že je nyní nejdůležitější, aby vláda měla konečně nějakou koncepci a její kroky by měly být jasné a předvídatelné. „Kabinet musí říci, co se bude dít, když čísla porostou a co nastane, když se situaci podaří stabilizovat. A to se vůbec nedělo. Doposud se permanentně měnila opatření, která často mívala dvojí výklad,“ vadí bývalému děkanovi Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Předseda správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových by byl rád, kdyby byl ministr Blatný schopen co nejrychleji předložit svoji koncepci boje proti covidu-19 a nastínil vize, jaké mohou nastat a jaká opatření bude dopředu prosazovat. „Přispěl by k určitému zklidnění situace. Také je důležité, aby řekl, zda má na současnou situaci shodný názor, jaký měl jeho předchůdce Roman Prymula,- anebo má na řešení celé problematiky jiný postoj. To jsou věci, které by veřejnosti měl sdělit co nejdříve,“ je přesvědčený Jiří Pospíšil.