NERV navrhl sedm opatření proti energetické chudobě

Ohledně zavedení daně z mimořádných zisků NERV uvedl, že je to z celospolečenského hlediska aktuálně nejméně narušujícím prvkem systému v porovnání se všemi dalšími alternativami zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v krátkém období. Materiály vypracovaly pracovní skupiny NERV a rada je představila v úterý zástupcům vlády. NERV materiály zveřejnil na internetu.

Podle kabinetu se zástupci NERV i vlády shodli na tom, že opatření proti rostoucím cenám energií jsou relevantním příspěvkem do diskuse o řešení dopadů energetické chudoby. V případě možného zavedení daně z mimořádných zisků kabinet informoval, že celá podoba opatření bude ještě předmětem politických jednání.

Opatření proti rostoucím cenám energií by měla podle materiálu optimalizovat stropy uznatelných výdajů na bydlení, aby výrazně neomezovaly příspěvky pro jedno až dvoučlenné domácnosti, zejména důchodců. Dále by měla vláda podle materiálu připravit cílenější verzi energetického tarifu, který by byl určen pro jasně definované ohrožené skupiny. Spolu s tím doporučuje dokument zavést progresi v příspěvku na obnovitelné zdroje energie místo jeho rušení.

Dalším návrhem je zvýšení využívání forem pomoci, a to i lepším informováním o nich a snížením překážek pro jejich čerpání. Dále NERV navrhl valorizovat příspěvek na děti, aby jeho reálná hodnota odpovídala alespoň roku 2008, a podpořit zaměstnance s nejnižšími příjmy možností převodu slevy na poplatníka do daňového bonusu. Dále by kabinet mohl podpořit nízkopříjmové důchodce jednorázovým opatřením, které by reagovalo na fakt, že mimořádné valorizace důchodů v červnu a září nezvyšují základní výměru důchodu, a tedy pomáhají více vysokopříjmovým důchodcům. Posledním návrhem je více využívat nepřímou podporu nejvíce zasažených rodin, a to přes dočasné uvolnění plateb za vzdělávání a některé volnočasové aktivity pro děti.

Vláda tento týden schválila návrh takzvaného úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti zhruba 4000 korun. Úsporný tarif je určený pro domácnosti. Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací.

V rámci studie k zdanění mimořádných zisků, tzv. windfall tax, pracovní skupina NERV propočítala možné příjmy z této daně. "Uvedené modelové propočty ...ukazují, že v ČR existuje potenciál pro windfall tax v uvedených sektorech a že její výnos by se v závislosti na zvolené sazbě pohyboval vždy v řádu nižších desítek miliard korun za každý sektor," uvádí zpráva. Zároveň ale dokument upozorňuje na to, že daň nelze nejspíše aplikovat retroaktivně, a propočty za rok 2022 jsou tak pouze pouze ilustrativní. "I při nejrychlejším možném legislativním procesu se takto dá cílit nejdříve (a málo pravděpodobně) na zisky posledního čtvrtletí roku 2022, ale spíše až na rok 2023," uvedli autoři studie.

Daň z mimořádných zisků by se podle vyjádření představitelů vlády mohla týkat energetiky a bankovnictví. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tento týden uvedl, že vláda zvažuje také zavedení daně z neočekávaných zisků v sektoru výroby a distribuce pohonných hmot. Daň by se podle něj týkala hlavně rafinerií, a ne čerpacích stanic.