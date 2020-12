Neshody v koalici pokračují. ČSSD vadí současná podoba Národního plánu obnovy

Peníze pro Česko jsou součástí balíku 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), na jehož základních obrysech se v červenci shodli lídři zemí EU. Fond má evropským ekonomikám pomoci z krize způsobené omezeními proti šíření koronaviru. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že tato debata je důležitější než každodenní témata kolem epidemie. "Určí podobu toho, v jakém státu budeme žít další léta," uvedl.

Česko podle něj může desítky miliard využít buď efektivně, nebo je "nalít do betonu a záplat státního rozpočtu". Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že sociální demokracie na vládě s plánem nesouhlasila. Působí totiž podle něj spíš jako záplatování rozpočtu hnutí ANO. "Je to přístup, s kterým souhlasit nemůžeme, je to zklamání, a nikoliv pomoc občanům země. Na místo investic do lidí vykrývá rozpočtové problémy některých ministerstev," uvedl.

Podle aktuálního návrhu ministerstva průmyslu má 118,1 miliardy být určeno do pilíře s názvem Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, který zahrnuje dopravu nebo přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Téměř 32 miliard korun má být poskytnuto na podporu podnikání v reakci na koronavirus, 25 miliard na digitalizaci. Zhruba 20 miliard má směřovat do oblasti vzdělání a trhu práce, asi 15 miliard do zdraví a odolnosti obyvatelstva a 12,5 miliardy do výzkumu a inovací.

Petříček řekl, že návrh by měl reagovat na změny, které budou čekat občany. "Chceme, aby se především pomohlo zaměstnancům, investovat sedm miliard korun do rekvalifikací, do podnikového vzdělávání," uvedl. Peníze by podle něj měly také pomáhat rodinám s dětmi, zvýšit například kapacity v jeslích. "Do této oblasti chceme investovat tři miliardy," uvedl. Peníze by také měly podle ČSSD urychlit některé reformy, například důchodovou.