"S ČSSD to nemá příliš společného." Hamáček a spol. se vypořádali s rebely

Třicet čtyři členů ČSSD, kteří figurují na kandidátce Lepší Sever, se z tohoto důvodu rozhodlo přerušit své členství v sociální demokracii a do volebního klání se hodlají zapojit jako nezávislí kandidáti Lepšího Severu. "Je to jejich volba, my jsme od začátku upozorňovali, že ta kandidátka nemá příliš společného se sociální demokracií,“ řekl Jan Hamáček v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

"Byla nám, v rozporu se stanovami ČSSD i demokratickými principy, vnucena kandidátka, za kterou se nemůžeme s čistým svědomím postavit. Vedení sociální demokracie dává přednost jakési poslušné „Hvězdné pěchotě“ před sebevědomým a samostatným Ústeckým krajem,“ nechal se slyšet náměstek hejtmana Martin Klika (Lepší Sever).

Mezi diskutovanými jmény na kandidátce ČSSD se nachází například podnikatel a pravá ruka někdejšího českého premiéra Jiřího Paroubka Petr Benda. "Netuším, proč se nám Lepší Sever montuje do naší kandidátky," reagoval na to současný šéf sociálních demokratů. "Politická minulost některých kandidátů, kteří přišli z ODS nebo TOP 09, také nemá se sociální demokracií moc společného," dodal.

"My jsme to celé koncipovali jako týmovou spolupráci. Mrzí mě, že tohle vedení strany nepochopilo,“ sdělil expředseda krajské organizace ČSSD v Ústeckém kraji Miroslav Andrt (Lepší Sever) s poznámkou, že s ním předseda sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček nehovořil.

"Čekal jsem, že dostaneme závěry z politického grémia – prakticky nereagoval ani pan předseda Hamáček, ani pan statutární místopředseda Onderka a nereagovali na e-maily, ani sms," podotkl.

"Já bych rozhodně nechtěl dávat prostor nějaké kritice. Každopádně platí, že kolegové už 13. července požádali o přerušení členství, to také o něčem vypovídá,“ vyjádřil se k tomu šéf ČSSD.