Nora Fridrichová o práci v ČT: Chodí mi zprávy od "vlastenců", často jsou osobní a hnusné

„Na sociálních sítích mi chodí zprávy, které jsou mnohdy dost osobní a hnusné. Pořad kritizují jen okrajově, opírají se do mě osobně. Osobní útoky chodí většinou z profilů, které nedokážu nijak identifikovat, a často je to z profilů, které mají společný rys – českou vlaječku. Zformovala se tady jakási vlastenecká platforma, která si bere na paškál novináře veřejnoprávního média,“ řekla Nora Fridrichová v rozhovoru pro Respekt.

Fridrichová zodpověděla i otázku proč nechce jít ČT do sporu s politiky, kteří ji bez důkazů napadají: „Podle mě je tím argumentem to, že se zkrátka doba změnila a politici volí agresivnější slovník a že střídmější, poklidný, neutrálnější přístup je pro ČT vlastně lepší. Invektivy, které padly o Luboši Rosím, jsou urážlivé. Ale mě zase uráží, že o mně politik říká, že beru peníze za účelové reportáže. Je to dlouhodobě neudržitelné. U nás v redakci bychom rádi postupovali nějak tvrději, ale vedení se rozhodlo jinak a má k tomu nějaké svoje důvody. Možná se v publicistice časem právně ohradíme sami.“

Minulý týden prezident opět vyzval ke zrušení koncesionářských poplatků, což by vedlo k větší závislosti ČT na politicích. Česká televize každý rok vydává 2 výroční zprávy, které musí následně schválit poslanci. Zároveň sněmovna drží veřejnoprávní televizi v napětí tím, že odsouvá schvalování zpráv o činnosti a hospodaření ČT. Pokud se stane, že je zamítnou, může dojít k odvolání celé Rady ČT a následně i generálního ředitele.

„K čemu to povede včetně zpráv čekajících ve sněmovně, to neumím odhadnout. Každopádně je tu jiná atmosféra než dřív, pociťuji to na reakcích diváků. Jsou ostražití. Kdykoli v neděli nevysíláme 168 hodin kvůli nějakému výročí, které na neděli padne, nebo třeba na Velikonoce, píšou nám s obavou, jestli to už znamená konec, jestli už nás někdo zrušil. Tohle se dřív nedělo. Ale taky je fakt, že kdyby politici chtěli ovládnout ČT, mohou si chvilku počkat a udělat to jednodušeji. Příští rok se volí šest nových členů Rady ČT, kontrolního orgánu, který odvolává a volí generálního ředitele. A když vidíme, koho sněmovna posílá do rad veřejnoprávních médií, třeba i na případu Českého rozhlasu nebo ČTK, kam procházejí lidé z „alternativního světa“ manipulátorů, lidé nějak blízcí politikům a bez znalosti věci, nemuselo by být těžké proměnu ČT provést tudy. Část poslanců, kteří nemají chuť nás politizovat, bohužel volby do rad podceňuje a tomu tématu se nevěnuje, to ulehčuje situaci těm, kteří tu chuť mají,“ řekla Fridrichová.

Václav Klaus mladší poslal stížnost Radě ČT kvůli vyjádření Fridrichové na sociálních sítích, která psala v souvislosti se zlevněním jízdného pro seniory. Navrhla v nadsázce „letenky zdarma pro 40+ někam mimo země EU“. Na alternativních webech se rozšířila zpráva, že chce deportovat lidi nad čtyřicet ze země.

„Napsala jsem to jako vtip, vlastně o sobě, mně je dvaačtyřicet, a asi za tři dny to začalo žít. Najednou mi na mé zdi na síti začali lidé psát, že chci ubližovat starým lidem, pak jsem našla, že se nad tím pohoršují Klaus junior, který mimochodem v tu dobu zakládal Trikolóru. Já za tím vidím snahu o medializaci. Předseda Rady ČT pak řekl, že v tom tweetu vyčetli něco, co se v něm nepsalo. To je pravda. Ale asi si za to můžu trochu sama, nenapadlo mě, že by někdo nepochopil, že je to vtip,když to píšu já, žena přes čtyřicet,“ řekla Fridrichová.

V posledních dvou letech se pustila do tématu žen, které samy vychovávají a živí dítě. Popularizuje ho na sociálních sítích i v médiích a pořádá charitativní akce pro ženy a jejich děti.

„Chtěla jsem obdarovat nemajetné matky věcmi po dětech, a tak jsem se připojila do facebookové skupiny Klub svobodných matek. A když jsem se tam tedy dostala, tak tam na mě vylezla jejich každodenní dramata. Uvědomila jsem si, že o tom světě nic netuším proto, že je to téma novinářsky málo uchopené. A politicky už vůbec. Je tu odhadem nejméně dvě stě tisíc rodin samoživitelů, to je strašně velké číslo. Každá politická strana má ve svém programu podporu rodin a mně připadá, jako by tyhle rodiny samoživitelek do toho nepočítaly. Takže jsem udělala kampaň, do níž se zapojily další ženy, které na videu říkaly, že stojíme za holkami. Protože ony se kromě materiálních problémů potýkají s tím, jak o nich smýšlí jejich okolí, někdy i vlastní rodiny, že jsou neschopné udržet si muže, že si za svou situaci můžou samy. Chtěla jsem jim vyjádřit uznání. Prostě jen proto, že mi to bylo líto,“ vysvětlila Fridrichová.