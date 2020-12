Nouzový stav bude do 23. prosince, schválila vláda. Blatný pohrozil zpřísněním restrikcí

"Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit," dodal. Podle Blatného nejde o změny v systému PES, které od jeho zavedení v polovině listopadu odmítal. Vyhodnocení jeho fungování a případná úprava opatření, které plánoval ke konci roku, bude podle ministra provedeno dříve.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) podle ministra dostal za úkol vyhodnotit do pondělního jednání vlády data, kde teď s největší pravděpodobností dochází k novým nákazám. Posoudí se také informace o mobilitě obyvatel. "Ve chvíli, kdy to bude možné, a zatím se zdá, že by to tak bylo, uděláme všechno proto, abychom zrovnoprávnili malé a velké obchody," dodal.

Rizikové skóre se zhoršilo o víkendu, kdy stouplo na 64 bodů ze sta, ve středu začal po 14 dnech opět růst počet nových případů. "Zatím je vzestup relativně pomalý, ale je patrný. Reprodukční číslo se pohybuje kolem 1,1," uvedl ministr. Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je jedním ze čtyř parametrů, podle kterých se rizikové skóre v systému PES vypočítává. Další je nákaza na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní a mezi seniory a podílu pozitivních testů. Posuzovat se podle ministra bude nejen protiepidemické skóre PES, ale také například vývoj v nemocnicích.

Více nakažených by mohlo potřebovat nemocniční péči podle středečního vyjádření ředitele ÚZIS Ladislava Duška zhruba za týden, kdy se na jejich počtech projeví vyšší počet nových případů.

Otevření obchodů, restaurací a služeb, ke kterému došlo minulý čtvrtek, se ještě podle něj nestihlo projevit. Ministr ve středu ve Sněmovně řekl, že je třeba mít ještě data za další dva až tři dny, než se rozhodne o případném zpřísnění.

Nouzový stav bude platit do 23. prosince

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 23. prosince. Vláda dnes opatření schválila. K danému datu vláda prodloužila všechna platná opatření, dodal. Je podle něj pravděpodobné, že vláda před vánočními svátky požádá poslance o další prodloužení. "Už včera (ve středu) jsem řekl, že je velmi pravděpodobné," uvedl Blatný s odkazem vzestup počtu nově nakažených. Je podle něj pomalý, ale patrný. Ve středu země zaznamenala nejvíce potvrzených případů covidu od 19. listopadu.

Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů, nezískal pro to ale podporu Sněmovny. Poslanci odhlasovali ve středu večer na návrh komunistů odsunutí konce nouzového stavu o 11 dnů. Podle komunistů se před vánočními svátky projeví dopad uvolnění posledních restrikcí. V případě, že bude nutné nouzový stav opět prodloužit, může se k tomu Sněmovna sejít 22. prosince. Podle Blatného záleží na vývoji epidemie. Pro poslance bude mít vláda připravené právní analýzy, co může udělat na bázi stávajícího zákona o ochraně zdraví.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy. Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát by měl trvat nejméně 79 dní.

Ve středu přibylo v Česku 6402 potvrzených případů covidu, nejvíce od 19. listopadu. Počet úmrtí stoupl o 90 na 9226. Hospitalizovaných je 4326, o dva více. Laboratoře ve středu provedly 22.951 testů na koronavirus, pozitivní výsledek mělo 27,89 procenta z nich. Je to nejvyšší podíl od 7. listopadu.