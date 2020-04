Nouzový stav není třeba prodlužovat, míní hejtman Okleštěk. Vznesl ale podmínku

"V případě, že bude ošetřen nákup ochranných prostředků tak, abychom neztráceli čas a dokázali pružně reagovat na vývoj situace pandemie v regionu, tak v takovém případě nemám problém s tím, že se nouzový stav ukončí. Mluvil jsem s paní ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO), říkala, že takový mechanismus je, že nám ho vysvětlí a že má oporu v zákoně," řekl dnes ČTK hejtman Ladislav Okleštěk.

Doplnil, že s ministryní o tom bude jednat dnes v Praze, ve čtvrtek to bude řešit s krajským odborem veřejných zakázek. "Poté nemám problém se zrušením nouzového stavu. Lidé se už potřebují více nadechnout, potřebujeme tu ekonomiku nakopnout," doplnil hejtman.

Ekonomiku zmiňuje v otázce nouzového stavu i olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO). Dosavadní ztráty města a městských společností vyčíslil na sto milionů korun. Poukazuje však na riziko přenosu. "Nějaká řízená forma k rozvolňování situace samozřejmě městu i ekonomice určitě pomůže, ale necítím se být povolán k tomu, zda je to dobré či špatné rozhodnutí z pohledu epidemiologického," řekl dnes ČTK Žbánek. Upřesnil, že nouzový stav převedl vedení radnice do režimu krizového štábu, přesto řadu věcí nadále schvalovala rada a přes on-line i mimořádné zastupitelstvo.

K ukončení nouzového stavu by se přiklonil i litovelský starosta Viktor Kohout, opatrný je však s ohledem na nadcházející plošné testování, které má vnést více pohledu do současné epidemiologické situace. "Zrušením nouzového stavu by se určitě ulevilo, nejen našemu městu. Na druhé straně mohou plošné testy ukázat, že ještě není vyhráno. Za sebe bych proto uvítal otázku nouzového stavu až za 14 dní," řekl dnes starosta Litovle Viktor Kohout.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. V celé republice platí od 12. března.