Nouzový stav prodloužen do 22. ledna, rozhodla Sněmovna

Prodloužení nouzového stavu o 30 dní je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) neradostné, ale kvůli vývoji epidemie koronaviru v Česku nezbytné. Není vyloučeno to, že opatření proti nemoci bude nutné zpřísnit už během vánočních svátků, řekl dnes poslancům Blatný.

Bez účinných opatření bude podle ministra v Česku koncem roku 11.000 nakažených denně a 7000 hospitalizovaných, z toho 1000 na jednotkách intenzivní péče. Přijímaná opatření mají zabránit zahlcení zdravotnického systému, který je nyní v křehké stabilitě, uvedl Blatný.

"Jsme na jedné lodi, vím to. Je mi z toho smutno a plně si to uvědomuji, ale musíme stále dělat opatření, která bolí. A abychom je mohli dělat, potřebujeme k tomu nouzový stav. Jiná možnost není," uvedl ministr.

Bez nouzového stavu nelze podle Blatného efektivně a rychle přijímat protiepidemická opatření, která povedou k omezení mobility obyvatel a četnosti mezilidských kontaktů. "Omezení mobility a omezení četnosti kontaktů se rovná zpomalení šíření nákazy," podotkl ministr. "Nelze vyloučit potřebu velmi rychlého zásahu i během Vánoc," dodal.

Blatný zdůraznil, že většina okolních států také využívá nějaké podoby nouzového stavu a s ním souvisejících opatření. "Nežádám tedy po vás nic, co by nebylo zvyklé v okolních zemích," řekl ministr poslancům s deklarovanou pokorou. Požádal je, aby rozhodovali zodpovědně.

Babiš: Prodloužení nouzového stavu je nutné, pokud nemá být chaos

Prodloužení nouzového stavu kvůli vývoji epidemie koronaviru je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezpochybnitelné a důležité, pokud v Česku nemá nastat chaos a nemají být ohroženy životy občanů. Premiér to dnes řekl poslancům při obhajobě žádosti vlády, která chce nouzový stav prodloužit o 30 dní do 22. ledna. Vyčetl opozici to, že minulým žádostem vlády o prodloužení nouzového stavu nevyhověla.

Babiš také obvinil opozici z pokrytectví. Zdůvodnil to tím, že opozice požaduje po vládě její podporu živnostníkům, ale nepodpořila státní rozpočet na příští rok, v němž je desetimiliardový příspěvek živnostníkům. "Děláte pravý opak. Ty vaše řečičky, to nikdo nebere vážně," řekl Babiš. "Všechno děláte proti lidem, protože děláte proti vládě," prohlásil. Podle něj pouze vláda dělá něco pro občany, opozice o tom jen mluví.

Opoziční doporučení podle premiéra vláda realizuje v případě, pokud v nich najde něco zajímavého. Opozici jde ale spíše o prezentaci toho, co vláda dělá špatně, řekl. K volání nevládních stran po zveřejnění plánu očkování Babiš uvedl, že vláda dělá maximum, aby očkování realizovala. "Objednali jsme 11,901.700 vakcín pro 6,953.849 českých občanů České republiky. Toto jsou správná čísla," prohlásil premiér. Podle něj bylo objednáno pět typů vakcín.

"Musíme prodloužit nouzový stav, nikdo o tom nepochybuje," uvedl také ministerský předseda. "Je to důležité, pokud nechcete, aby tady byl chaos a aby byly ohroženy životy našich občanů," řekl. Nouzový stav je podle premiéra nutný mimo jiné kvůli tomu, aby armáda pomáhala v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. "Pokud to nechcete pochopit, tak je mi to líto," dodal Babiš na adresu odpůrců prodloužení nouzového stavu.

Opozice opět tvrdě kritizovala vládu za její postup při epidemii

Sněmovní opozice dnes opět tvrdě kritizovala vládu za její postup při epidemii nového koronaviru. Výtky v debatě o žádosti kabinetu o souhlas dolní komory s dalším prodloužením nouzového stavu mířily na protiepidemické restrikce, na náhrady za výpadky příjmů i na přípravy na očkování proti covidu-19.

Místopředseda ODS Martin Kupka poukázal na výjimky přijímané v protiepidemickém systému PES. "Už ani nevíme, kolik jich je, kolik mají štěňat," uvedl. Veřejnost kvůli tomu podle něho ztrácí důvěru a je pro ni složitější restrikce respektovat.

Nouzový stav by vláda podle Pirátky Olgy Richterové mohla po jeho konci obratem vyhlásit znovu, ale přesněji vymezený například s opatřeními protiepidemickému systému. "Aby přímo ve vyhlášení nouzového stavu byla předvídatelnost, aby každý z nás občanů věděl, co nás čeká při zhoršování a při zlepšování. Aby to nebylo závislé na žádné libovůli," uvedla.

Předseda SPD Tomio Okamura ohlásil, že hnutí prodloužení stavu nouze nepodpoří. "Vláda by měla více investovat do ohrožených skupin a měla by jim zajistit ochranu. Ostatní nechme žít a pracovat při základních opatřeních," řekl. Vládní restrikce i komunikaci má za zmatečnou. Stát podle Okamury nepodává pomocnou ruku lidem, kteří přišli o příjmy. "Když se bude vypínat ekonomika, nebudou peníze na zdravotnictví ani na sociální služby," varoval.

Pro KDU-ČSL je podle předsedy Mariana Jurečky ochrana životů lidí na prvním místě. "Pokud mluvíme o životech lidí, musíme mluvit i o živobytí lidí," zdůraznil. Lidé, kteří budovali své podnikání, se letos dostali podle něho do extrémně složité situace, kdy už podruhé museli zavřít. Jsou zoufalí a říkají, že už žádné úspory nemají, uvedl.

Lidovci by podle Jurečky podpořili prodloužení nouzového stavu do 8. ledna, pokud by vláda zvýšila takzvaný kompenzační bonus postiženým podnikatelům z 15.000 na 20.000 korun měsíčně. Vláda žádá o stav nouze do 22. ledna.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri (TOP 09) nařkl vládu z toho, že si vždy vybere určitý obor ekonomiky, na který si zasedne, hází mu klacky pod nohy a chce ho zlikvidovat. Jako příklad uvedl fitness centra. Posteskl si také, že návrhům jeho kolegů vláda nenaslouchá.

Feri se také podivoval nad tím, že vláda dala výjimku na půlnoční mše, ale na Silvestra by měl platit zákaz nočního vycházení. Na to reagovala poslankyně ODS Jana Černochová, která, jak uvedla, odmítá tyto dva dny srovnávat. Prohlásila, že v rozvolnění pravidel pro půlnoční mše stojí za vládou, naproti tomu proti rozvolnění pravidel na Silvestra by protestovala.

Šéf Starostů Vít Rakušan mluvil o problémech s testováním a s trasováním, lidé podle něho nejsou motivováni k tomu, aby zůstávali v karanténě. Protiepidemický systém PES se vládě podle něho rozpadl pod rukama. Rakušan se tázal také na to, kde je očkovací strategie. "Kde jsou očkovací centra v krajích, pokyny pro hejtmany? Neexistuje to," míní. V souvislosti s oznámením premiéra Andreje Babiše (ANO), že bude na očkování dohlížet, se země dostává podle Rakušana do situace, kdy v ní bude ministerský předseda řídit všechno.

Očkování podle Richterové potřebuje precizní přípravu, jinak nedopadne dobře. Skutečnost, že koordinátorem bude Babiš, pokládá za manažerské selhání. Podle Kupky vláda musí své kroky urychlit.