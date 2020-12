Nouzový stav v Česku: STAN prodloužení nepodpoří, Piráti maximálně v řádu dnů

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK sdělil, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude Sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.

"Vláda si podle mě nezaslouží za to, jakým způsobem komunikuje, zmatkuje, neplní usnesení, nevysvětluje, to, aby naše hlasy přispěly k tomu, aby byl prodlužován nouzový stav dále," řekl Rakušan, jehož hnutí má ve Sněmovně šest poslanců.

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová uvedla, že kabinet jednoznačně nezdůvodnil některá konkrétní opatření v protiepidemickém systému PES. Napravit podle ní vláda musí také diskriminaci maloobchodu. Není rovněž jasné, jak stát prakticky zvládne vakcinaci občanů. Rakušan kritizoval, že ministerstvo zdravotnictví nepředstavilo technický očkovací plán pro regiony hejtmanům. Nebyla podle něj ani zahájena osvětová kampaň týkající se vakcinace.

"Vláda si vždycky koupí nějaký čas, občas zrealizuje nějakou zákonnou změnu, ale faktické požadavky na efektivní řízení problematické krizové situace s epidemií nepředstavila, ani plán na Vánoce," kritizoval Bartoš.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už dvě žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů.

Sama vláda může rozhodnout jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden řekl, že by považoval za vhodné, aby poslanci tentokrát schválili datum po Novém roce, aby se Sněmovna nemusela kvůli žádosti scházet po Vánocích. Podle Bartoše se ale poslanci stejně budou muset mezi svátky sejít kvůli daňovému balíčku.