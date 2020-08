Nová poslankyně Irena Blažková (ANO) složila slib, Sněmovna je kompletní

Ještě před složením slibu projednal vznik jejího mandátu mandátový a imunitní výbor. Osvědčení Blažková převzala minulý týden.

Blažková je dlouholetá starostka Vranovic - Kelčic na Prostějovsku. Již dříve řekla, že barvy hnutí ANO bude ve Sněmovně reprezentovat do konce volební období, tedy zhruba rok. Starostkou po tu dobu zůstane. V komunální politice se pohybuje řadu let. Starostkou obce je třetí volební období, v jednom volebním období byla místostarostkou.

O vstup do vysoké politiky se kromě poslaneckých voleb před třemi lety, kdy skončila jako první náhradník, pokoušela i před dvěma lety, kdy za ANO kandidovala do Senátu. Tehdy skončila třetí, o několik hlasů ji při postupu do druhého kola porazila nezávislá kandidátka Jitka Chalánková.