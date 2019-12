Nová síla v české politice? Pražský politik Čižinský má jasný cíl

Čižinský chce získat několik procent lidí, kteří nevolí, nebo volí menší zlo, tím, že jim nabídne lepší variantu. "Pokud se zapojí 3000 nadšených dobrovolníků, tak během roku stihnou kontaktovat milion lidí," uvedl. Chce tak konkurovat kampaním ostatních politických subjektů. Sponzory nemá, po Novém roce otevře transparentní účet.

Zdůraznil, že nezakládá politickou stranu. "Jedná se skutečně o to, abychom vytvořili politickou sílu, která nasbírá podporu pro program, který má potenciál oslovit zklamané nebo ty, kteří nyní volí hnutí ANO jako nejmenší zlo," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nynější demokratické strany nechce oslabovat, je připraven s nimi spolupracovat, aby nepropadly hlasy.

Programem jeho projektu nemá být takzvaný "Antibabiš". "Bude to podobné jako to, co řešíme v komunální politice. Tedy sociálně citlivý program, který bude zaměřen na ty, kdo jsou zklamáni z posledních 30 let, mají za to, že se na ně zapomnělo, a mnohdy mají pravdu," uvedl Čižinský. Nevyloučil spolupráci se spolkem Milion chvilek. Své iniciativě zatím říká 3000 statečných.

Čižinský je starostou Prahy 7 od roku 2014. V loňském roce získalo jeho hnutí Praha Sobě ve volbách v sedmé městské části více než 55 procent. Je také zastupitelem hlavního města a od roku 2017 i poslancem. Byl členem KDU-ČSL, za kterou byl do Sněmovny zvolen.