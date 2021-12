Nová vláda musí v pátek na prvním zasedání rozhodnout o prodloužení nouzového stavu

Kabinet koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s koalicí Pirátů a STAN poprvé zasedne v pátek odpoledne poté, co jeho členy jmenuje prezident Miloš Zeman. "Zítra (v pátek) na vládě se musíme dohodnout a jasně rozhodnout, to je jednoznačné, tam není od toho jak ustoupit," řekl v ČT Válek. "Nebudu předjímat. Tak, jak se dohodneme na vládě, tak to bude," dodal.

Vláda ANO a ČSSD v demisi vyhlásila nouzový stav kvůli vývoji epidemie 25. listopadu s účinností od půlnoci na 30 dní. Pokud nový kabinet Sněmovnu o prodloužení požádá, museli by poslanci návrh projednat během příštího týdne.

Na nouzový stav je navázané mimo jiné omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů. Předseda Pirátů a budoucí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš i šéf lidovců a budoucí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ČT řekli, že zásadní pro rozhodování o nouzovém stavu bude doporučení od Válka a jeho odborného týmu.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová bude navrhovat prodloužení nouzového stavu, uvedla ČT. Ve vyjádření pro televizi Svrčinová zmínila rizika spojená s koronavirovou variantou omikron.

Vláda může nouzový stav vyhlásit na 30 dní, jak to udělala končící vláda Andreje Babiše (ANO), pro prodloužení už je nutný souhlas Sněmovny. Nová vládní koalice pěti stran má ve Sněmovně většinu 108 poslanců.

Žádosti končící menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu při předchozích vlnách epidemie provázela většinou kritika stran, které vytvoří budoucí kabinet. Z iniciativy opozice se kvůli tomu začátkem roku sněmovní strany shodly na podobě pandemického zákona, který umožňuje řadu opatření proti covidu-19 provádět bez nouzového stavu. Strany se nyní shodují na nutnosti prodloužení účinnosti předpisu i po konci února, ale i na tom, že potřebuje úpravy.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen loni 12. března, podruhé loni 5. října. Ve druhém případě po několika prodlouženích platil do 11. dubna. Před vyhlášením nynějšího nouzového stavu platily oba předchozí dohromady 254 dní.