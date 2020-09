Nové nařízení pro Pražany: U vstupů do veřejných budov si musí vydezinfikovat ruce

Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN). Praha zároveň navýší počet odběrových míst pro testování a množství zásob ochranných pomůcek.

"Týká se to všech veřejných budov, kde bude mít správce povinnost zajistit, aby si lidé vydezinfikovali ruce. Dezinfekce již nyní u vchodů jsou, ale ne všude jsou využívány. Kromě roušky tak budou lidé upozorňováni také na toto," řekl Hlubuček. Na dodržování budou při běžné hlídkové činnosti dohlížet rovněž strážníci.

Posilujeme odběrová místa v Praze. V sobotu otevírá druhý stan nemocnice na Vinohradech, @armadatweetuje zařídila další stan v @uvn_praha a na víkend zdvojnásobuje kapacitu i https://t.co/s85kIJx34F na Praze 15. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) September 11, 2020

Hřib řekl, že opatření vychází z nařízení pražských hygieniků, které bude vydáno dnes odpoledne a bude platit od pondělí. "Je na něm již všeobecná shoda," řekl.

Praha chce rozšířit počet odběrových míst pro testování. Mimo jiné také proto, že podle primátora a jeho náměstka do Prahy jezdí na testy velké množství Středočechů. Do dvou týdnů město chce zprovoznit nová dvě odběrová místa, a to na Vítězném náměstí a u koupaliště Džbán. Další by pak mělo být v centru. Kde to bude, zatím není jasné.

Zároveň jsou podle vedení města odběrová místa využívána nerovnoměrně. "Některá jsou přetížená a čeká se tam několik hodin. Naopak třeba ve Žlutých lázních není kapacita plně využita," řekl Hlubuček. V příštím týdnu proto město spustí infobanku, kde najdou lidé veškeré informace o odběrových místech včetně vytíženosti nebo čekací doby.

V městském skladu je 800.000 roušek, 300.000 respirátorů FFP2 a 50.000 litrů dezinfekce. "Dalších 100.000 roušek máme slíbeno jako dar z Tchaj-peje," řekl Hřib. S ministerstvem školství je pak Praha domluvena na dodávce respirátorů asi pro 44.000 zaměstnanců ve školách. Kolik respirátorů město dostane, zatím není jasné. "Domlouvané minimum na hlavu je pět, maximum deset. Já jsem řekl, že je nutné alespoň těch deset, protože jinak bude efektivita distribuce nízká," řekl Hřib. Konečný počet bude záležet na rozhodnutí vlády.

Radní Milena Johnová (Praha Sobě) dnes zopakovala, že návštěvy v domovech pro seniory a v dalších sociálních zařízeních zatím omezovány nebudou. Kvůli přetížení hygienické stanice při trasování pak podle ní budou využity služby dobrovolníků, kteří pomáhali na jaře.