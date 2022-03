Novela stavebního zákona má jít k připomínkám do konce března, uvedl Bartoš

Bartoš uvedl, že předloha má zejména zrušit vznik Nejvyššího stavebního úřadu a změnu struktury stavebního řízení, jak ji prosadila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Má se podle Bartoše zaměřit také na ochranu veřejného zájmu a zjednodušení stavebního řízení.

"Není naší ambicí v tomto krátkém čase dotáhnout část územního plánování popřípadě existence regulačních plánů," uvedl ministr. Rovněž úpravy institutu plánovacích smluv mezi developery a obcemi by byly možné podle něj až ve druhé polovině volebního období.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) poukazovala na to, že menší obce by nemusely mít dostatek peněz na pořizování územního plánu. Doufá, že pro takovým obcím by mohl přispět stát.

Nový stavební zákon prosadil Babišův kabinet v minulém volebním období navzdory odporu tehdejších opozičních stran, které nyní tvoří vládní většinu. Má vstoupit v účinnost v polovině roku 2023, některé změny však platí už od ledna. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním mají být jednotlivé stavební úřady organizované podobně, jako je tomu nyní třeba u finanční správy. Podle odpůrců se tím státní správa vzdálí občanům. Nový zákon má například zajistit dodržování lhůt povolovacího řízení a posiluje postavení obcí v územním rozvoji.

Skupina koaličních poslanců a později i vláda Petra Fialy (ODS) už předložila novely, které odkládají o rok účinnost některých částí nového zákona. Jde hlavně o vznik plánovaných krajských stavebních úřadů. Zákonodárci zatím předlohy neprojednali.

Věcný záměr návrhu zákona o vyvlastnění schválil Babišův kabinet loni v létě s cílem tyto procesy zrychlit. Bartoš zdůraznil, že s institutem vyvlastnění je nutné nakládat velmi opatrně.

"Chceme, aby zákon byl skutečně vyvážený," zdůraznil ministr. Proces by se podle něho měl zrychlit a zjednodušit, mělo by se zabránit nedůvodným obstrukcím, ale zároveň se musí chránit práva vlastníků, dbát na spravedlivou náhradu a stanovit pravidla pro přezkum. "Pojďme nastavit pravidla taková, aby nešlo zneužívat tohoto institutu vůči občanům, ale zároveň aby tu nebyl nástroj pro někoho, kdo svým konáním zabraňuje bezúčelně nebo za účelem zisku nějaké stavbě, která je z povahy veřejně prospěšná," uvedl Bartoš.

Věcný záměr vyvlastňovacího zákona bývalé vlády kritizovala místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL). "Je obrovský prostor na jakousi až libovůli v tom, co bude stanovené veřejně prospěšnou stavbou," řekla. Vyvlastnění by mělo být podle ní vymezeno jasně, určitě a citlivě a mělo by být svázáno s takovými pravidly, aby nebylo možné je zneužít.