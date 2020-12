Novoroční oběd v Lánech má být 3. ledna. Zeman pozval Babiše, jeho manželku i děti

Letos se prezident s premiérem setkali v Lánech na novoročním obědě 5. ledna. Na rozdíl od předchozích let je na schůzku doprovodily kromě manželek i jejich děti. Pozvánku ke slavnostní tabuli dostaly děti Babiše Vivien a Frederik i letos. Podle serveru Blesk.cz by neměla chybět ani dcera Zemana Kateřina.

V pondělí bude ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhovat přechod České republiky ze třetího stupně epidemického rizika na čtvrtý stupeň. Ten mimo jiné umožňuje ve vnitřních prostorách setkávání jen šesti lidí. Pokud by platil i na začátku ledna, mohl by tak plánovanou podobu oběda, u kterého by mělo být sedm lidí, zkomplikovat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že Pražský hrad bude podmínky oběda ještě řešit.

Na rozdíl od pravidelných schůzek, kde prezident s premiérem jednají především o aktuálních politických tématech, bývají novoroční obědy převážně společenskou záležitostí. Oba politici se ale nevyhýbají ani politickým tématům. Součástí setkání v předchozích letech byl například zápis do pamětní knihy lánského zámku.

Letos se při novoročním obědě stejně jako loni podávala paštika z kachních jater na portském víně a candát pečený na másle se zámeckými bramborami. Menu uzavřel citronový a malinový sorbet s jahodami.

Prezident také tradičně obědvá po Novém roce s předsedy horní a dolní komory Parlamentu. Podle Ovčáčka termín této schůzky zatím stanoven nebyl. Loňského setkání se ještě účastnil jako předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), zanedlouho poté zemřel. Ve funkci ho nahradil Miloš Vystrčil (ODS), se kterým má Zeman napjaté vztahy zejména kvůli jeho návštěvě Tchaj-wanu.

Tradici novoročních obědů prezidenta s premiérem v Lánech zahájil Zemanův předchůdce Václav Klaus. Od počátku šlo o společenské setkání, při němž oba politiky doprovázely manželky. Výjimkou byly roky 2008, 2009 a 2013, kdy tehdejší premiéři Mirek Topolánek a Petr Nečas (oba ODS) již nežili s manželkami, a proto se politici setkali pouze ve dvou.