Novotný schválil zmlácení cestujícího průvodčím. Tohle následovalo

Na sociálních sítích se počátkem roku objevily záběry, na nichž vlakvedoucí surově mlátí cestujícího obuškem. Incident se měl odehrát loni v září a České dráhy potvrdily, že k němu v jejich spoji skutečně došlo.

Na záběrech je vidět, jak vlakvedoucí bije jednoho z cestujících obuškem, zatímco ostatní pasažéři se snaží nastalou situaci mírnit. Sám průvodčí ale už ve videu tvrdí, že ho muž napadnul jako první. A jak později ukázalo šetření, cestující měl konflikt vyvolat v podnapilém stavu.

Pavel Novotný na Twitteru na případ upozornil a nasdílel část zprávy o tom, že se cestující choval vulgárně a jako první napadnul vlakvedoucího. "Útok na cestujícího i jeho intenzitu plně schvaluji," napsal k tomu starosta.

Tím ale mnohé velmi překvapil. "Děláš si prdel?" zněl hned první dotaz, který Novotný obdržel. "Ne. Viděl jsi jen konec situace. Cestující byl opilý a začal do něj strkat první. Byl opakovaně vyzván, aby na průvodčího nesahal. Nedělám si prdel," reagoval Novotný.

"Po mě průvodčí hodně neomalenou formou chtěl zaplatit podruhé jízdné, když mu nešel načíst listek z telefonu. Přitom v tomhle případě má v první řadě volat technickou linku ČD. Střízlivý jsem zkoušel protestovat. Podle Vás jsem měl tedy dostat pár ran teleskopem přes záda? Děs," napsal další diskutující.

"Nikoli. Jednak jste byl, narozdíl od pana, v právu a také jste průvodčího nenapadl, co je to za debilní otázku," zareagoval starosta. "Tak mě zase přišel debilni ten Váš tweet, no. Ale pojďme se neurážet, ok? Myslím, že ani jeden z nás u toho nebyl, aby mohl schvalovat takhle brutální napadení. Chtěl jsem jen upozornit, že psychopaty v uniformě ČD už jsem taky zažil," opáčil diskutující.

"Železničář debil, na psychotestech by neměl projít. Schvalovat to může jen neználek," napsal Novotnému další diskutující. Ani zde si ale starosta nebral servítky. "Vůbec tomu nerozumíte, situaci hodnotíte bez znalosti souvislostí, nesnáším opilce, co na mě sahají odmítají uposlechnout klidnou výzvu, ať na mě nesahaji," odpověděl Novotný.

Řadu diskutujících upozornil na to, že viděli na videu pouze konec samotného incidentu, ne to, co mu předcházelo. I přesto se na jeho hlavu snesly nadávky. "Tak seš blbej? Zjistil sis k tomu něco víc nebo jen čteš výpověď toho psychopata?" zeptal se starosty jiný diskutující.